⁠¿Dónde viven más catalanes fuera de España? Ranking europeo y mundial

Según datos del Institut d'Estadística de Catalunya, a 1 de enero de 2025, más de 400.000 catalanes residen en el extranjero. Una cifra que se reparte por varios países alrededor del mundo, pero que se concentra más en algunos lugares que en otros.

El Instituto afirma que aproximadamente el 52% de los residentes en el extranjero lo hacen en Europa, y el 42%, en América. Además, la cifra de catalanes viviendo fuera aumentó un 5% respecto a los datos del año anterior. "Se trata de personas con nacionalidad española que viven en el extranjero y tienen registrada su última inscripción padronal en Cataluña", afirma el IDESCAT.

Según esa afirmación, el 31% de residentes en el extranjero nacieron en Cataluña, y mientras que la gran mayoría (65%) lo hicieron fuera de la comunidad catalana.

Por país de residencia

Francia se sitúa en el primer lugar con casi 60.000 residentes catalanes, seguido de Reino Unido con 37.568. El tercer país europeo con más catalanes es Alemania, con 34.045 residentes. Fuera de Europa, Argentina, con 35.012, lidera el ranking.

Andorra, con 10.285 y Estados Unidos, con 9.000, completan la lista.

Por comarcas, 206.409 residentes en el extranjero tienen su última inscripción padronal en la comarca de El Barcelonès. Les siguen, en números absolutos, los de El Vallès Occidental (28.055) y El Baix Llobregat (22.015). Todas las comarcas tienen más inscritos en el extranjero en 2025 que el año anterior. Los mayores aumentos relativos corresponden a El Pla de l'Estany (un 9,9%), L'Alt Penedès (8,4%), La Noguera (8,2%) y L'Alta Ribagorça (7,8%).

En cuanto a los municipios de última inscripción, 183.318 residentes en el extranjero están inscritos en el municipio de Barcelona. Les siguen los inscritos en L'Hospitalet de Llobregat (9.528), Terrassa (8.318), Badalona (8.057) y Sabadell (8.025). En relación con 2024, los mayores aumentos entre los municipios con más de 1.000 residentes en el extranjero corresponden a Salou (con un aumento del 8,9%), seguido de Vilafranca del Penedès, Roses, Martorell y Figueres (con incrementos de más del 7,5%).