Entrevista a Star Mafia Boy: "Dónde este un buen disco en vinilo que se quite Spotify"

Cualquier melómano de pro sabe que Star Mafia Boy es uno de los máximos puntales del mejor Rock de este país. Con referentes e influencias impecables, se encuentra inmerso en la grabación de nada menos que su décimo tercer álbum, un hito histórico del cual se muestra bien orgulloso y feliz.

- Te felicito por mantener durante tantos años esa fe en la música, en el Rock, en la honestidad...

- Muchas gracias, es algo que me sale de forma natural, no entendería sentir la música de otra manera, y no solo la música, no podría vivir la vida de otra forma, la honestidad y la fe en uno mismo es algo muy, muy importante, si miro hacia atrás y pienso en cuando era un crío me hace sentir muy orgulloso que, por ejemplo, mis gustos musicales no hayan variado, he escuchado más música en todos estos años, he aprendido más, obviamente, pero si me preguntas por mi banda favorita te seguiré diciendo la misma que cuando tenía 12 años: KISS.

- Se te ve más “guerrero” que nunca con “Warrior”, ¿por o para qué peleas?

- Peleo por cumplir mis sueños, he conseguido muchos de ellos, posiblemente algunos ni los hubiera imaginado como pasar la friolera de hacer mil shows sin ayuda de nadie y no solo por toda España, también en países como Finlandia, Inglaterra o Portugal, grabar 23 discos también es algo muy grande para mí, en definitiva, seguir aquí al pie del cañón es el resultado de mi lucha, nunca me han regalado nada, pero soy un verdadero adicto a la pelea.

- ¿Este decimotercer disco sigue la estela de “Killerkool” y “Permíteme que me presente”? Son mis favoritos junto a “Glam”.

- “Warrior” tiene personalidad propia, aún es pronto para definirlo totalmente porque estoy en medio de su grabación, pero tengo claro que este será mi disco más potente, el más salvaje, la producción de un maestro de las seis cuerdas como Javier Mira tiene mucho que ver, nunca mi guitarra ha sonado tan bestia, solo tengo acabado “Ya Solo Queda Pelear” porque quise grabar el vídeo clip para dar una sorpresa a mis seguidores, que están a mi lado desde hace mucho tiempo, algunos incluso antes de comenzar mi carrera en solitario, el trabajo completo saldrá publicado en el 2024, el disco acústico es el álbum de este año y también estoy muy orgulloso de él, pero “Warrior” va a ser una autentica pasada, además es el único disco que estoy grabando yo solo sin ninguna colaboración excepto la de un batería de estudio, me estoy encargando de las voces, coros, percusiones, guitarras y bajos, y me estoy divirtiendo mucho haciéndolo, en el vídeo del tema de adelanto salen unos buenos amigos tocando conmigo pero ellos no han grabado la canción, por cierto, que salga conmigo en el vídeo clip Luís García es otro de mis sueños cumplidos, es uno de los mejores baterías que conozco, es un auténtico coloso que ha tocado con Sobredosis, King Kong, Ramoncín, o La Orquesta Mondragón entre muchos otros, lo dicho, otro sueño cumplido.

- ¿Durante esta grabación, estas escuchado a tus y mis Dioses de siempre del Rock o has descubierto cosas?

Una mezcla de todo, como banda más o menos nueva (que ya llevan unos años) estoy escuchando mucho a Ravagers su último disco “Bad Lands” es una auténtica pasada que recomiendo a todo el mundo, los vi hace poco en directo en Madrid y me encantaron, abrieron para ellos The Trashers y también me gustaron mucho, tenían un rollo muy Heartbreakers, hacen falta más bandas así en el panorama musical actual, y por supuesto, en medio de mis grabaciones siempre estoy escuchando a mis clásicos de siempre, no hay semana que no suenen en mi casa los New York Dolls, KISS, T. Rex, Alice Cooper, Sex Pistols, Ramones, Hanoi Rocks o los Stones, esté grabando o no.

- ¿Qué pasa con las discográficas?

- No he trabajado con todas (Risas), no te puedo decir mucho más.

- En el caso de que te autogestionaras para publicar este nuevo trabajo (No sería la primera vez que lo haces) ¿Qué ventajas y desventajas tendría?

- Las ventajas están claras, tienes el control total y las ventas de los discos te llegan directamente e íntegramente a ti, ¿las desventajas? tienes que invertir tu dinero y ocuparte absolutamente de todo, no tienes un equipo trabajando en promocionar tu disco, según mi experiencia a veces es mejor autogestionarse, pero creo que alguien como yo se ha ganado a pulso el tener a una compañía detrás que lo haga bien, ahora mismo es el momento de grabar el álbum, en unos días decidiré que hacer, si ofrecérselo a alguna compañía discográfica o editarlo yo mismo, como bien dices no sería la primera vez que lo hago y recuerdo que no me fue nada mal.

- Dime algo del nuevo disco que publicaras el próximo año que no sea “es mi mejor disco”.

“Warrior” será mi mejor álbum (Risas), fuera bromas, quizás este mal que lo diga yo, pero sé que tengo una discografía muy sólida, ahora mismo que estoy inmerso en su grabación creo que estos temas son los mejores que he compuesto y grabado nunca, pero eso siempre me pasa con todos mis álbumes, así que habrá que esperar a publicarlo y que pase un tiempo para poder compararlo con el resto de mis discos, lo que si tengo claro es que este trabajo va a gustar mucho a mis seguidores.

-¿Qué planes tienes para este verano y otoño?

-Acabar de grabar “Warrior” que no es poco y marcharme de vacaciones a descansar de todo, no conozco a muchos músicos que se junten con dos discos prácticamente en el mismo año, después posiblemente busque un bajista y un batería que no toquen en 100 grupos y comience a hacer shows eléctricos, aunque no descarto algún concierto acústico más, lo que me apetece realmente es volver al formato eléctrico, pero todo tranquilamente y bien pagado, cuando pasas de los 1000 shows te puedes permitir ciertas licencias, vivir la vida según venga. Por cierto, aprovecho para enviar desde aquí un fuerte abrazo a todos los músicos que han tocado conmigo en algún momento de mi carrera, con algunos sigo en contacto y con otros no, pero les adoro a todos.

- ¿Cuál es el mejor disco de la Historia después de “LAMF” de Johnny Thunders?

- Como es una pregunta tremendamente difícil, te diré tres (que también es muy complicado) sin orden de preferencia:

“Dressed To Kill” de KISS

“Billion Dollar Babies” de Alice Cooper

“Two Steps From The Move” de Hanoi Rocks

Posiblemente mañana podría decirte otros tres de otros tres grupos o solistas.

- ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música, con el Rock?

-Tengo dos muy marcados aparte de disfrutar del directo de Burning y Ramoncín en las fiestas de Lavapiés el barrio de Madrid donde nací, uno de ellos es ver por la tele en los clásicos minutos musicales que ponían cuando era un crío a la Alice Cooper Band y el otro también en mi barrio a primeros de los 80, ver un poster de KISS en el escaparate de una tienda de merchan, recuerdo la foto, los KISS originales encima de un tráiler gigantesco, pasé muchos días a verlo hasta que lo cambiaron por otro, esas vivencias y muchas más me convirtieron en el músico que soy ahora.

- ¿Qué opinas de Spotify, Streaming...?

Soy un caballero de otro tiempo, no te queda otra que adaptarte y pasar por el aro de las nuevas tendencias para llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero para mí dónde este un buen disco en vinilo que se quite todo lo demás.