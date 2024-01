ERC fulmina a una concejal por negociar con la extrema derecha independentista

La concejal de ERC en el Ayuntamiento de Ribera d'Ondara, Elisabet Jové, ha sido expulsada de su partido por negociar con la formación independentista de extrema derecha, Aliança Catalana, y negarse a dejar de hacerlo. El encuentro entre los regidores de ambos grupos municipales tiene por contexto una moción de censura al alcalde de esta localidad ilerdense, Francesc Sabanés (PSC), y en la que ambas formaciones tienen interés de acordar los términos.

La regidora republicana considera que el pacto que se pudiese alcanzar con Aliança Catalana sería en clave local: "No va de partidos, sino de personas". Tanto para Jové como para Albert Puig, único concejal de los ultraderechistas en el consistorio por los tres de ERC, la gestión del actual edil es "deficiente" y muchos vecinos "no quieren seguir así", por lo que se han iniciado unas conversaciones para formalizar una moción que pueda despojar a Sabanés del bastón de mando de este municipio de La Segarra.

"Si nos expulsan, que nos expulsen, nosotros trabajamos para el pueblo y si tenemos la posibilidad de echar a este alcalde que mucha gente no quiere, quizás lo hagamos", declaró la concejal de Ribera d'Ondara. Desde la cúpula de ERC aseguraron que su formación no participará en ningún acuerdo con formaciones que empleen "planteamientos xenófobos y fascistas" y la advertencia de poder ser sancionados -e incluso expulsados- por operar en contra de estas directrices se ha hecho efectiva para con Jové.

La formación republicana ha pretendido mandar un mensaje de firmeza y autoridad respecto a las posiciones que vinculan la inmigración con la inseguridad que han copado titulares los últimos días y la concejal ya no pertenece a la militancia del partido de Oriol Junqueras. Por su parte, la regidora no cierra la posibilidad de acordar finalmente una moción de censura con el partido que preside la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ya sin tutelas por parte de su dirección general y como concejal no adscrita.