ERC presentará una nueva propuestas sobre financiación singular el próximo lunes y condiciona los presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido este lunes de que Cataluña no tendrá nuevos Presupuestos mientras no exista un modelo de financiación que satisfaga a su partido, en un momento en que el Govern de Salvador Illa encara un curso político marcado por el fracaso de las cuentas del año pasado.

En una entrevista en Ser Catalunya, Junqueras ha subrayado que ERC no apoyará las cuentas si no se avanza hacia un sistema de financiación y recaudación justo, al margen de la propuesta de modelo singular que la Generalitat presentó en junio y que los republicanos consideran insuficiente:

"Mientras no exista un buen modelo de financiación y no exista un buen modelo de recaudación fiscal, los Presupuestos no serán tan buenos como nuestro país necesita y merece".

Junqueras, que en los últimos meses ha reiterado que no le temblará el pulso a la hora de votar en contra de unas cuentas que no contemplen cambios de calado, ha explicado que actualmente no hay conversaciones con el ejecutivo de Illa para negociar las nuevas cuentas, “ni habrá ninguna mientras no se resuelva esta cuestión del modelo de financiación”.

En este sentido, ha anunciado que el próximo lunes ERC presentará una nueva propuesta de financiación para que se someta a votación lo antes posible:

"ERC hará una propuesta, porque, como no la hace nadie más, la haremos nosotros. Y, por tanto, es bueno que todo el mundo que quiera llegar a acuerdos con ERC se ponga bien y ayude a que se apruebe, claro, porque, si no, no habrá nuevos acuerdos".

Preguntado por si considera conveniente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparte a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la negociación, Junqueras se ha limitado a responder que Sánchez “tiene que hacer lo que crea oportuno”. Y sobre la continuidad del propio Sánchez en Moncloa, ha añadido:

"Si él me lo preguntara a mí, yo le aconsejaría que hiciera todo lo posible por cumplir con la legislatura, para terminar la legislatura".