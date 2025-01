Estel Solé gana el Premi Ramon Llull

La actriz y escritora Estel Solé es la nueva ganadora del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull que se falló esta mañana en Barcelona.“Aquest tros de vida”, que es como se titula la obra con la que ha logrado el galardón, es la historia de Lena, una científica ambiciosa que trata de compaginar su vida laboral con la familiar. En el momento en el que se encuentra en lo más alto de sus expectativas, aparecen algunos problemas en el camino que la obligan a retroceder y mirar atrás. Desafiando su matrimonio, se decide a llevar a cabo un viaje, acompañado de un desconocido que encuentra en el camino llamado Abel, hasta Occitania, a casa de una pareja, la formada por Margue y Benoit. "Esa experiencia le cambiará les cambiará la vida", explicó Solé tras hacerse público el veredicto del jurado que, en esta ocasión, estuvo formado por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales.

"Es mi segunda novela y hay mucha vida en ella, con sus luces y aristas. He tardado más de tres años en escribirla. Cuando voy a la cueva para buscar cosas que ya están allí, que necesito para el libro, como es este caso, me pido a mi misma ser honesta y rigurosa. Cuesta serlo y reconocer las propias fragilidades", dijo Solé con respecto a "Aquest tros de vida".

La obra se centra en la fragilidad y la resiliencia humana. A este respecto, Solé comentó que en el libro hay "fantasmas reales, pero también imaginarios. El gran fantasma real es el de compaginar la maternidad con las ambiciones laborales. Lena, la protagonista, tiene una relación bastante mala con su madre, algo determinante en el libro. También se habla de los desconocidos que nunca saben hasta qué punto has fracasado. Así que hay una batalla contra sí misma: se cuestiona como madre y como profesional".

Solé es también conocida como poeta y dramaturga. Desde el primer momento tuvo claro que este no era un texto para subir a escena, aunque no descarta que pudiera adaptarse para el teatro o el cine. "Hago muchas cosas dentro del mundo de la cultura, pero es por precariedad, para poder pagar el alquiler y ser madre. Escribo poesía, cuentos infantiles, soy dramaturga, actriz... Precisamente por ser dramaturga los diálogos tienen un peso importante en esta novela, aunque para mí son los personajes quienes acaban levantando la historia. El hecho teatral está dentro de mi, pero "Aquest tros de vida" la pensé como novela". En este sentido, también declaró, sobre su protagonista que "no quiero decir que soy yo, aunque yo estoy en todas mis historias, en todos mis personajes. Tenemos ganas de contarnos la vida y hablar de las cosas que nos preocupan. Aún no proceso la información de que he ganado porque escribí este libro en horas intempestivas, en distintos bares hasta que me llamaba mi ex marido y me reclamaban mis hijos. Por eso digo que vigila lo que haces o acabarás en mi novela y es que todo lo que pasa en la vida puede acabar en la novela. Hacía 40.000 trabajos para pagar el alquiler y mantener a mi familia".

La obra ganadora del Ramon Llull, premio dotado con 60.000 euros y al que concurrieron este año 53 originales, se publicará el próximo 26 de febrero.