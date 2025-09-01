Acceso

Fallece Víctor Terradellas, excargo de CDC que impulsó el procés a nivel internacional

Fue investigado por la trama rusa del "procés"

(Foto de ARCHIVO) El exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundació Catmón, Víctor Terradellas. REMITIDA / HANDOUT por RAC1 Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/05/2022
España.- Terradellas dice que Puigdemont estaba encantado con la oferta de tener una videollamada con Putin en 2017RAC1Europa Press
Barcelona Creada:
Última actualización:

El exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas, figura clave en la internacionalización del procés, falleció ayer en Tarragona.

JuntsxCAT Reus ha informado este lunes en X de la muerte del político y activista independentista, que el pasado viernes sufrió un ictus y se encontraba ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.

"Lamentamos profundamente la muerte del reusense Víctor Terrradellas, patriota de piedra picada. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha escrito el partido en X.

Víctor Terradellas (1962), que impulsó la Fundación CatMon y logró dar a conocer el procés a nivel internacional, fue investigado en el caso Voloh por la supuesta implicación rusa en el procés.

