Ferran Adrià: "Presión tienen los cocineros y el editor del “New York Times”"

A lo largo de su historia, Vila Viniteca ha convertido en una tradición que sus catálogos sean ilustrados por grandes artistas como Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Milo Manara o Francisco Ibáñez, por citar unos pocos de una gran lista. Pero este año es diferente y el responsable no es un pintor, como él mismo se encarga de subrayar, sino un cocinero: Ferran Adrià.

“He hecho un catálogo intervenido, según la definición que dio Vicent Todolí cuando vio todo el trabajo que había hecho”, explicó Adrià en declaraciones a este diario. El responsable del mítico El Bulli reconoció que “cuando recibí el encargo de Vila Viniteca dije que no porque yo no soy un artista. Pero pesaba mucho la amistad que ellos tuvieron con El Bulli, especialmente con quien fue mi socio Juli Soler. Así que este verano, entre julio y agosto, trabajé en Cala Montjoi”. El resultado final de ese esfuerzo creativo han sido varias decenas de dibujos donde, como dijo su autor, “lo importante es la narración que es comprender la cocina”.

Adrià reconoció que al final se lo ha pasado bien usando tubos de pintura y sus dedos para crear sobre el papel en blanco. “No he empleado pinceles porque no sé pintar”, reconoció sobre una serie de composiciones que van desde las seis preguntas esenciales “que se hace todo sápiens: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?” pasando por la evolución de Homo habilis al Homo degustador además de mapas sobre los miles de vinos blancos, el llamado estilo Bulliniano, los salmonetes Gaudí o el carpaccio de setas.

No es la primera vez que sale a la luz este impulso creativo de Adrià fuera de los fogones. En 2018, con motivo de la exposición dedicada a la relación entre Picasso y la cocina, el museo del pintor malagueño en Barcelona presentó sus dibujos realizados en papel de El Bulli. Cuatro años antes, The Drawing Center de Nueva York también presentó los dibujos vinculados con la creatividad de Adrià para los platos de su célebre restaurante. Cuando se le pregunta al cocinero por algún referente pictórico, además de citar a Miquel Barceló, le gusta hablar de Picasso, “pero me refiero al Picasso profesional porque vivía de la creación. Es el único artista capaz de reinventarse tres o cuatro veces”.

Sobre el mundo de la cocina apostó por “revisar los modelos de negocio, desde los restaurantes con tres estrellas Michelin a los de menú del día. En la cocina catalana tradicional, por ejemplo, ahora hay espacio para nuevos proyectos, pero hay que facilitar las herramientas para que esto pueda ser. La suerte es que estamos en un momento creativo muy alto”. ¿Eso significa que hay presión? “Presión hay en todo, no solo en la cocina. También la sufre el editor del New York Times cada día. A nosotros nadie nos dijo que teníamos que cambiar el menú de El Bulli cada año. Lo hicimos nosotros. Si cerramos es porque no podíamos ir más allá. Nos lo pasábamos pipa”.