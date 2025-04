La Generalitat de Cataluña aprueba un nuevo suplemento de crédito de 1.301 millones tras negociaciones con ERC y los comunes

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes un segundo suplemento de crédito por valor de 1.301 millones de euros para "afrontar gastos urgentes y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos" mientras continúe la prórroga presupuestaria. La medida, acordada con ERC y los comunes, eleva a 3.936,7 millones el total de recursos adicionales movilizados este año para paliar la ausencia de nuevos presupuestos.

El decreto ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), deberá ser convalidado por el Parlament en un plazo máximo de 30 días. Este suplemento se añade al aprobado el pasado marzo por valor de 2.167,7 millones de euros, lo que permite al Ejecutivo catalán aprovechar el incremento de ingresos previsto para 2025 y ampliar el margen de gasto respecto a 2023, último ejercicio con cuentas aprobadas.

El Govern continúa las negociaciones para los 500 millones de euros restantes que todavía tienen disponibles como suplemento de crédito, ya que ERC y los comunes les forzaron a trozear el suplemento en tres partes.

Subidas salariales y emergencia climática

Entre las partidas que cubrirá este nuevo suplemento destacan los incrementos retributivos del personal funcionario y su impacto en los conciertos sanitarios, educativos, sociales y universitarios. También se financiarán medidas para facilitar el acceso a la vivienda, actuaciones para mitigar el impacto de la emergencia climática en el sector agrícola, y ayudas al tejido productivo catalán frente a las consecuencias de la política arancelaria de Estados Unidos, a través del Pla Responem, que implica la movilización de 1.500 millones en ayudas y créditos para las empresas catalanas. También para el sector "de igualdad y feminismo".

El Ejecutivo ha defendido que este tipo de suplementos están contemplados por la normativa de las finanzas públicas para situaciones en las que no se han aprobado nuevos presupuestos, como es el caso actual. La Generalitat ya ha tramitado diferentes suplementos por un total de 2.137,7 millones.

Además, el Govern ha aprobado una modificación técnica del decreto ley 6/2025, que afectaba al Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET). El cambio pospone la entrada en vigor de algunas de sus disposiciones, inicialmente previstas para el 1 de mayo, debido a que la convalidación parlamentaria no podrá producirse antes de esa fecha.

Forzados a negociar

El acuerdo de este martes llega en un momento en que el Govern se ve obligado a tirar de decretos y suplementos de crédito ante la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos. Se trata del segundo paquete inversor del año, tras el decreto de 2.137,7 millones aprobado en marzo, y que será convalidado en el Parlament la próxima semana. En esta ocasión, el suplemento ha sido aprobado con el apoyo de Esquerra Republicana, que ha condicionado su voto a destinar parte de los fondos a ayudas directas a los agricultores de Lleida afectados por la pedregada de Semana Santa.

Además, el acuerdo con los Comuns ha permitido incluir una inversión de 20 millones de euros para energías renovables a través de la energética pública, nuevos parques solares y una red de recarga para vehículos eléctricos.

Este segundo decreto no agota, sin embargo, las necesidades presupuestarias del Govern. Todavía queda pendiente un tercer suplemento de unos 500 millones de euros. Las negociaciones no han comenzado, y tanto Esquerra como los Comuns advierten que no se sentarán a la mesa hasta que el Ejecutivo de Illa cumpla los compromisos ya adquiridos. Desde el PSC se agradece la disposición al diálogo de sus socios de investidura, al tiempo que lanzan reproches velados a Junts, que sigue sin querer entrar en la negociación presupuestaria y se presenta como alternativa de gobierno, no como apoyo.