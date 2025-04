El brindis al sol de la Generalitat con la oficialidad del catalán en Europa

La Generalitat de Cataluña sigue insistiendo en que el catalán será oficial en las instituciones europeas, tal y como pactaron el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. En concreto, esta vez ha sido el consejero de Unión Europea y Acción Exterior del Govern, Jaume Duch, quien se mostró “moderadamente optimista” ante algo que considera una cuestión de “justicia lingüística”.

Sin embargo, eso sí, Duch evitó comprometerse con fechas concretas para la consecución. En declaraciones a la Agencia EFE, el consejero apuntó a la dificultad de que el catalán sea oficial en las instituciones europeas pues, dice, es una decisión que debe tomarse por unanimidad en el seno del Consejo de la Unión Europea. Esto significa que la oficialidad debe contar con el apoyo de los 26 estados miembro, no únicamente de España: “No valen 23, 24 ni 25 votos. Tienen que ser 26”, recalcó. Por eso, defiende que "no tiene sentido establecer un calendario" mientras ese consenso no esté asegurado. Mientras tanto, autoridades españolas o catalanas tendrán que convencer al resto de los países, algo que, para Duch, no será nada sencillo: “No todo el mundo ve las cosas igual ni nos conoce lo suficiente como para entender la importancia del catalán como lengua propia de Cataluña, tal como reconoce nuestro Estatut de Autonomía”.

Conseguir que el idioma sea oficial en las instituciones comunitarias fue uno de los compromisos que el Partido Socialista asumió con el partido de Puigdemont cuando llegaron al acuerdo de investir a Pedro Sánchez como presidente en 2023. A pesar de que desde la Generalitat, los distintos portavoces insisten en que van por buen camino y que el catalán será oficial en Europa, el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, alertó recientemente de que aún no se han materializado ni ese punto ni la ley de amnistía, que fue el otro gran acuerdo de investidura: “Lo del catalán en Europa no está, la amnistía tampoco. Si todo esto está pendiente, la desconfianza con el Gobierno se amplifica”.

Duch, por su parte, insiste en que esta cuestión está “fundamentalmente en manos del Gobierno español”, aunque reiteró la “colaboración plena” que ofrece la Generalitat de Cataluña. Además, señaló que el tema es “recurrente” en sus conversaciones con líderes europeos.

Aun así, el consejero quiso poner en valor algunos avances recientes en el reconocimiento del catalán a nivel comunitario. Entre ellos, destacó el acuerdo con el Comité Económico y Social Europeo (CESE), que permitirá el uso del catalán en sus sesiones plenarias, sumándose así a otros órganos como el Comité de las Regiones o el propio Consejo de Ministros de la UE, donde el catalán ya se ha utilizado, por ejemplo, por parte del ministro de Industria, Jordi Hereu.

Por otro lado, recientemente se hizo oficial que el catalán se incorporaría como asignatura optativa en la red de Escuelas Europeas, centros donde estudian los hijos de funcionarios, diplomáticos y corresponsales. “Es un reconocimiento muy importante que debe valorarse”, concluyó Duch al respecto.