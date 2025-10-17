Acceso

Gobierno y Generalitat acuerdan que Cataluña gestione 13.000 viviendas y unos 300 solares de la Sareb

Los recibirá el Govern en usufructo por un período de 4 años prorrogables para destinarlos a VPO permanente

(I-D) El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la firma un protocolo para la gestión del patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda procedente de la Sareb, en el Palau de la Generalitat, a 17 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Este acuerdo regula cómo la Generalitat gestionará el patrimonio inmobiliario de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en Ca...
Salvador Illa e Isabel Rodríguez firman un protocolo para la gestión del patrimonio procedente de la SarebDavid ZorrakinoEuropa Press
El Gobierno y la Generalitat han formalizado el protocolo para que Cataluña gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que pertenecían a la Sareb.

Lo han rubricado este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Los pisos y solares los recibirá la Generalitat en usufructo por un período de 4 años, prorrogables otros 4 años más, y se destinarán a vivienda de protección oficial (VPO) de gestión pública de forma permanente.

Entre el estado actual de estas viviendas, hay pisos alquilados, sin uso y pendientes de rehabilitar y adecuar.

El Ministerio de Vivienda asegura que este modelo de cogestión del parque estatal de vivienda de Cataluña está "abierto" a otras comunidades autónomas que quieran intervenir en este mercado.

