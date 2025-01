El Govern confirma la prórroga presupuestaria y gobernará a golpe de decretos ley

El Govern ya ha asumido la prórroga presupuestaria a pesar de que, dicen, «no es la situación deseada». Después de que el pasado lunes, Esquerra Republicana de Cataluña anunciase que le cerraban la puerta, definitivamente, a los presupuestos en 2025, la Generalitat ya sabe que tendrá que buscar «mecanismos para seguir gobernando».

«ERC hace respetar sus votos y sus acuerdos, y en este sentido, ya le hemos trasladado al PSC que en 2025 no vamos a negociar los presupuestos, pues entre los presupuestos y la financiación singular, nosotros elegimos la financiación singular», expresaba la secretaria general de la formación republicana, Elisenda Alamany.

Pues bien, la Generalitat entiende esta postura como su nueva «realidad», y ante estas circunstancias, dicen, se centrarán en sus prioridades: «gobernar con las herramientas que tenemos ahora mismo, dar respuesta y solución a los retos que tenemos por delante y a los problemas de los catalanes, llegar a acuerdos, pues somos un gobierno en minoría, y cumplir los pactos que firmamos con ERC y los comunes, pues somos fruto de un acuerdo de investidura», explicaba esta mañana Sílvia Paneque, la portavoz del Govern.

Estos «mecanismos» a los que se refería Paneque no incluyen recortes, ni traslados de crédito de una partida hacia otra: «No estamos revisando recortes de ninguna manera. Lo que estamos revisando es cómo activamos mecanismos que tiene el Govern para poder dar cumplimiento, no solo a la agenda propia y al plan de actuación del Govern, sino también a los acuerdos de investidura», ha explicado la portavoz.

Para activar estos mecanismos, que no son más que decretos y suplementos de crédito, el ejecutivo necesitará negociar con los grupos parlamentarios. Por ahora, la prioridad siguen siendo ERC y los comunes, socios de investidura, y el ejecutivo dice que no buscará a otros socios, como Junts. En este sentido, Paneque le ha pedido a ERC que no «deje perder» ingresos extra y que permita la convalidación de los decretos en el Parlament. Pese a no tener presupuestos, no se contempla «renunciar» a ninguna carpeta del plan de actuación previsto, ni tampoco dejar de cumplir los pactos que situaron a Salvador Illa en la Generalitat.

La próxima semana, el Parlament debe convalidar el decreto de prórroga. Este y el resto que se quieran aprobar para disponer de más recursos necesitarán mayorías en el Parlament, que por ahora no están garantizadas. Por si acaso, Paneque ya ha advertido a sus socios de que «sería poco comprensible no aprovechar los mayores ingresos». El Govern, pues, tendrá que abrir de nuevo conversaciones y negociaciones para intentar que la falta de cuentas para 2025 tenga el mínimo de consecuencias sobre la ciudadanía y sobre el Pla de Govern.

Mientras tanto, los comunes, con su portavoz en el Parlament, David Cid, a la cabeza, han amenazado a Illa con que «habrá consecuencias» si no se aprueba el régimen sancionador sobre vivienda antes de terminar este mes, porque entenderán que los socialistas incumplen el acuerdo de investidura.

Lo que piden son sanciones a los que se salten el índice de precios al alquiler en más del 30% o por utilizar el alquiler de temporada «de manera fraudulenta». Con ello, ha explicado Cid, mandarían un mensaje a los grandes tenedores de Cataluña de que «se ha acabado la fiesta y no se puede seguir haciendo negocio con el derecho a la vivienda».

Sobre la prórroga presupuestaria, el portavoz se ha limitado a incidir en que el PSC debe seguir trabajando para llegar a acuerdos. Sobre ERC, dijo que son inaceptables los «cálculos políticos internos» que están haciendo y que han dejado a Cataluña sin presupuestos y, por lo tanto, con el derecho a la vivienda en entredicho.

Por su parte, Junts, en boca de su portavoz en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado de que ven «insuficiente» el decreto de prórroga presupuestaria que se votará la semana que viene y añadió que, en caso de que prospere, su grupo pedirá que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Unas enmiendas, dice Sales, elaboradas junto con miembros de la sociedad civil a partir de una ronda que iniciarían en caso de que prospere el decreto.