El Govern rectifica y mantiene la literatura como obligatoria según la modalidad de bachillerato

La Generalitat cambia de opinión respecto a la obligatoriedad de la literatura en bachillerato, ya que tan solo unas horas después de que se dijera que las literaturas catalana y castellana pasarían a ser optativas, ahora han anunciado que estas seguirán siendo de modalidad.

"La literatura es una de nuestras líneas rojas, garantizaremos su obligatoriedad", ha asegurado este mediodía la consellera de Educación, Esther Niubó, durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha dado explicaciones sobre el comunicado de ayer, y ha defendido que el objetivo es mantener "la singularidad de Cataluña" para evitar armonizar todos los bachilleratos del Estado.

Niubó ha asegurado que no ha habido ninguna rectificación, ya que el documento que se ha hecho público estos días "era un documento de trabajo" y, por tanto, no era el definitivo. No obstante, la misma conselleria fue la que emitió un comunicado reconociendo los cambios para el curso 2025-2026.

En cuanto a las materias científicas –que entre otras cosas se anunció que se fusionarían física y química– Niubó ha apuntado que "están trabajando para llegar a una propuesta consensuada ", para que tengan un mínimo impacto en el sistema educativo y preservando las horas de todas las materias.