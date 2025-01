El Govern sancionará con 90.000 euros las infracciones muy graves de la ley de vivienda, a petición de los comunes

La portavoz del Govern y consellera de Vivienda, Silvia Paneque, ha garantizado que el régimen para sancionar a quien incumpla la legislación en vivienda entrará en vigor antes de que acabe enero. Lo ha dicho este jueves en una entrevista en TV3, en la que ha explicado que se sancionará con 90.000 euros a las infracciones muy graves, como reclaman los Comuns. "Puede venir a ayudar y dar un toque de atención ante la problemática grave de la vivienda", ha considerado.

Durante la entrevista, Panque también se ha referido a la posibilidad de que Cataluña no acabe teniendo Presupuestos para 2025. La consellera ha insistido en que esto no implicaría una pérdida de recursos porque se podría aprobar un decreto de suplemento de crédito para añadir en el presupuesto de 2023 los ingresos recaudados para este 2025.

No obstante, sí ha admitido que existirán algunas complicaciones en cuestiones que no estuvieran presupuestadas en 2023 porque las partidas tendrán que sacarse de otros proyectos. Uno de estos casos es el de la ley de barrios que el Govern quería sacar adelante. Sin embargo, Paneque ha remarcado que el ejecutivo catalán "debe gobernar con las circunstancias que tenga" y "con presupuestos o no, debe tomar decisiones como ha hecho desde el primer Consejo Ejecutivo".

Sobre los acuerdos de investidura, ha insistido en que el Govern "está cumpliendo". En relación con la cuestión de Rodalies ha puesto en valor el inicio del traspaso de la línea R1 y ha dicho que esperan constituir la empresa mixta que debe gestionar todos los traspasos "con la máxima celeridad posible" y con el año 2025 como fecha límite.