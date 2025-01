Lo que piden los Comunes más allá de la vivienda para aprobar los presupuestos de Illa

Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña actualmente están prorrogados después de que el Govern de Salvador Illa no fuera capaz de cerrar acuerdos con las dos formaciones con las que, en teoría, lo tiene más fácil, es decir, Comunes y ERC, sus socios de investidura. A principios de esta semana, la consejera de economía, Alícia Romero, anunció nuevas rondas de contactos con los grupos parlamentarios, y la primera reunión fue con los Comunes, el partido más afín al PSC.

La formación liderada por Jéssica Albiach lleva situando el tema de la vivienda como piedra angular de las negociaciones ya desde que se sentaron con los socialistas para investir a Illa. De hecho, para aprobar los presupuestos, están exigiendo que antes se apruebe un régimen sancionador «para los especuladores y propietarios que se saltan las legislaciones vigentes sobre la vivienda».

Tanta importancia le dan, que Albiach amenazaba el pasado miércoles con cerrarle la puerta a los presupuestos si no veía avances en el tema del régimen: «Si el 30 de enero no hemos llegado al acuerdo, nos levantaremos de la mesa de negociación. Los acuerdos están para cumplirse. No me gusta el postureo ni ir de farol, yo no lanzo amenazas que después acaban en nada», expresaba la líder del partido.

Sin embargo, no solo es la vivienda lo que le interesa a los Comunes. Albiach explicaba el miércoles que «en la vivienda estamos muy verdes, pero es que aún no hemos hablado ni de educación, ni de sanidad, ni de derechos sociales», es decir, el Govern va a tener que contentar a la formación de izquierdas en muchos frentes si quiere que las cuentas de Cataluña salgan adelante.

En materia de fiscalidad, los comunes aprovechan y la ligan con su tema estrella de la vivienda. Piden aumentar una tasa vinculada a la materia. El jueves, Albiach anunciaba que quieren «elevar el impuesto de transmisión patrimonial». Tal impuesto se encuentra ahora mismo en un 10% para todo el mundo, y lo que reclama la formación es que «para los grandes tenedores y especuladores, para aquellos que compran edificios enteros, el impuesto se eleve al doble, es decir, a un 20%, que es lo máximo que nos permite la ley».

Sanidad

Una sanidad pública, gratuita y que abarque las máximas áreas posibles siempre ha sido una de las banderas de los Comunes. En este caso, el diario Nació avanza que quieren que los presupuestos incluyan partidas que cubran la salud mental y que refuercen la atención primaria. Además, le piden a Illa el despliegue de un dentista público en el Hospital del Mar de Barcelona.

Estas cuestiones ya fueron incluidas por los comunes en las últimas cuentas autonómicas aprobadas, las de 2023, bajo el mandato de Pere Aragonès (ERC), en las que se destinó un notable incremento de fondos a estos ámbitos.

Educación

En materia educativa, los de Albiach apuestan por una escuela libre de segregación y totalmente gratuita, es decir, quieren acabar con la escuela concertada. Ya en una asamblea celebrada el pasado noviembre aprobaron un plan para que, en 2030, todos los centros educativos concertados hayan pasado a ser públicos.

A pesar de que Salvador Illa siempre se ha mostrado favorable a la escuela concertada, tendrá que ver cómo sortea este obstáculo. Por otro lado, los Comunes también piden aumentar los recursos para las becas que cubren el comedor de los alumnos y que combaten la pobreza infantil, y también quieren que haya extraescolares gratuitas para las familias que no pueden pagarlas.