Illa se encontrará este miércoles en Londres con Carlos III en unas jornadas sobre cambio climático

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantendrá un encuentro este miércoles en Londres con el rey Carlos III de Inglaterra en el marco de unas jornadas organizadas por la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), una alianza que trabaja en la lucha contra el cambio climático y en apoyo a la transformación ecológica de la economía.

Durante su visita a la capital del Reino Unido, Illa formalizará la "colaboración estratégica" entre la Generalitat y la CBA en un acto en Saint James's Palace, donde mantendrá un encuentro con el monarca británico, que fundó en 2020 esta alianza, ha informado el Govern en un comunicado.

La CBA ya colabora con el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya y con la Fundación 'la Caixa', entre otras entidades catalanas, y uno de los principales objetivos de la colaboración será la prevención y el combate de los incendios forestales.

En el marco del acuerdo con la Fundación 'la Caixa' y con la colaboración de la Generalitat, se está trabajando en la instalación de un centro europeo para dar apoyo a la transición hacia paisajes más resilientes y sociedades más saludables en Cap Roig (Girona), que "conectará la ciencia, las empresas, las finanzas y los actores públicos".

El Govern defiende las alianzas con otras administraciones, instituciones y centros de investigación en este ámbito porque "Catalunya no es ajena a la crisis climática y el Mediterráneo es una zona vulnerable", y prueba de ello, aseguran, son el reciente temporal de lluvias e inundaciones, las sequías o las olas de calor.