Hasta ERC tacha de "despropósito" la subida de la cuota de autónomos propuesta por el Gobierno del PSOE

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha calificado de "despropósito" la propuesta del Gobierno para subir la cuota de los autónomos a partir de 2026 presentada el lunes por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En un mensaje en 'X' este miércoles, ha rechazado se trate de una propuesta progresista: "Cebarse con los currantes --repartidores, campesinas, peluqueros, diseñadoras-- y arrodillarse ante los fuertes --especuladores, IBEX y rentistas-- es de todo menos progresista".

El ministerio que lidera Elma Saiz propuso el lunes elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los trabajadores por cuenta propia, de manera que una persona que gane menos de 670 euros vendría a pagar unos 217 euros, planteamiento que han rechazado la mayoría de la oposición.

El tuit llama la atención teniendo en cuenta que ERC es un partido más a la izquierda que el PSOE y que tradicionalmente está a favor de las subidas impositivas para, según dicen, sostener el Estado del Bienestar. Además, el PSOE defiende estas subidas como progresistas, lo que va en dirección contraria del mensaje de Alamany.