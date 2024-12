Una independentista radical denuncia 60 comercios de Barcelona por no utilizar el castellano

Una usuaria donde afirma que ha denunciado hasta un total de 60 comercios por utilizar el castellano. Todos ellos en la zona de Sagrada Familia en Barcelona.

“Paseando por los alrededores de la Sagrada Família. ¡Es espantoso Dios mío! Más de 60 establecimientos para denunciar a Consum por incumplir la ley de Política Lingüística. Incluso me he encontrado con 4 establecimientos que no entendían el catalán”, denuncia una usuaria de X.

Las respuestas y comentarios de los usuarios son muy favorables a estas denuncias y se quejan de que las administraciones catalanas, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat, descuidan muchísimo el cuidado del idioma.