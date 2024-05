Ira e insultos separatistas contra Loquillo por su opinión sobre el "provincianismo independentista" catalán

"Barcelona fue la capital del mundo hasta que alguien decidió que fuera la capital de Cataluña, pero yo tuve la suerte de vivir esa Barcelona que cambió el mundo". Es la frase, que aparece en una entrevista concedida a La Vanguardia, que ha encendido las iras independentistas contra Loquillo. El rocker siempre ha sido muy crítico con el independentismo y con las gestiones de los diferentes gobiernos del Ayuntamiento de la ciudad, hasta el punto de trasladarse a vivir a Euskadi.

Loquillo vuelve a estar de gira y actuará en el Liceu por primera vez el próximo 17 de mayo. Hace unos meses presentó un álbum recopilatorio titulado "30 años de Trangresión", en el que profundiza en su vertiente más poética.

"Cuando me preguntan, digo que soy ciudadano del mundo, nací en Barcelona y, por eso, soy ciudadano del mundo, lo llevo aquí bien claro", asegura el cantante rockero mientras señala el escudo de la ciudad que lleva tatuado en el brazo . Y sigue: "Barcelona fue la capital del mundo hasta que alguien decidió que fuera la capital de Cataluñaa, pero yo tuve la suerte de vivir esa Barcelona que cambió el mundo", comenta en la entrevista.

Aunque Loquillo admite que lleva 15 años sin vivir en la capital catalana, opina sobre lo que le cuentan: "Cuando una ciudad no se renueva y no se renuevan las ideas, se queda vieja. Al expulsar a la gente joven, las viejas ideas se quedan y la transgresión deja de existir. La gente joven no tiene acceso a nada y las ideas que siguen son las viejas".

El cantante también lamenta que en Barcelona se cierren locales de música en directo cada mes: "Tantos festivales que se subvencionan... con algo de ese dinero habría ayudado a que ciertos locales no hubieran cerrado". Además reivindica la subcultura de rockeros y punks de los años ochenta en Barcelona más allá de la etiqueta de ciudad de la Nova Cançó y la rumba.