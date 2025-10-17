Un joven cae en patinete y acaba apuñalando a otro chico que le estaba ayudando

Un acto de ayuda que casi termina en tragedia. Ocurrió el pasado 4 de octubre en el municipio catalán de Palafrugell, en el Baix Empordà, alrededor de las nueve y media de la noche. Un joven observó como otros dos chicos que iban en patinete eléctrico caían.

En ese momento, el joven se acercó para prestarles ayuda, pero el conductor del vehículo, de 18 años, lejos de agradecer el gesto, se encaró con él y acabó atacándolo con un cuchillo, provocándole lesiones tanto en la espalda como en una de las piernas.

El joven atacante es muy conocido en el municipio, según informa ElCaso, y los amigos del agredido lograron llegar a tiempo para evitar que el ataque llegara a más. El conductor y agresor logró huir antes de que llegaran las patrullas de los Mossos d'Esquadra, y por su lado, el Sistema d'Emergències Mèdiques asisiteron al joven herido.

Tras no encontrarlo en la calle, los Mossos acudieron al domicilio del sospechoso, pero tampoco lo ubicaron ahí. Finalmente, la Policía Local de Palafrugell localizó al día siguiente al joven y lo detuvo por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa. El juez del Juzgado de Instrucción en funciones decretó prisión provisional para el joven.