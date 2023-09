Juan Luis Arsuaga: «La humanidad progresa, pero estamos destruyendo la casa de nuestros hijos»

Ayer abrió sus puertas una de las citas obligadas para el sector del libro como es el Fórum Edita. El certamen, que concluye mañana, tiene en su octava edición a la inteligencia artificial y su impacto en el mundo del libro como principales ejes. El reconocido paleontólogo Juan Luis Arsuaga fue el encargado de abrir el Fórum Edita. Previamente habló con este diario.

Uno de los aspectos que se pregunta el Fórum Edita en esta edición es sobre el futuro que viene. Es tentador preguntarle precisamente sobre el futuro.

Es imprevisible tanto para el planeta como para la naturaleza y la calidad de la vida humana. Lo veo funesto. Lo peor de todo es que estamos robando a nuestros hijos porque estamos robando el agua, los bosques, es decir, tener una vida de calidad. Sin embargo, al mismo tiempo, hay un progreso social y una mejora social pese a los conflictos. La humanidad progresa, hay justicia social, pero tenemos la otra cara de la moneda porque estamos destruyendo la casa de nuestros hijos. Es algo contradictorio.

En esta visión pesimista...

...Pero optimista por otro lado.

Hemos vivido uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en mucho tiempo.

Sin duda, pero son fenómenos naturales inducido por la actividad humana. Veo más destrucción que nunca. Todo se destruye. No va a quedar un metro cuadrado del litoral porque todo se quema, se destruye, por no hablar de las últimas selvas. Es una voracidad que parece irrefrenable, que no se pude contener, por destruir lo poco que nos queda natural. Si uno tiene sensibilidad por la belleza, de un verano a otro se da cuenta de esta destrucción.

¿Depende de nosotros o es algo que deberíamos poner en manos de nuestros gobernantes?

Depende de nosotros, sí, pero cuando veo las playas antiguamente más o menos vírgenes o poco alteradas, y cuando veo el paisaje como ha quedado con la urbanización pienso en la humanidad que baja a la playa con sus mesas, sus sillas, sus neveras, sus cervezas, sus tiendas de campaña... Veo como una muralla humana sentada, no en sillas sino en sillones. Me parece un espectáculo lamentable y un gran error. La playa permite otros disfrutes si supiéramos entenderlos. La playa te da cosas más gratificantes que estar sentados tres horas en un sillón con un bote de cerveza en la mano. La imagen de la humanidad allí es poco edificante. Pero, por otro lado, hay que ponerlo en relación de que esa masificación es el resultado de un mayor nivel de vida, de unas vacaciones pagadas, más recursos económicos. Yo vengo de un pasado en el que las vacaciones eran un lujo al alcance de unos pocos. Así que estamos en esa contrariedad de la que hablamos antes. Mire, esto es como estar en un museo maravilloso, pero en el que no miramos los cuadros porque estamos de espaldas a la belleza.

En el Fórum Edita se hablará de la Inteligencia Artificial. ¿Es un aliado o un enemigo?

La Inteligencia Artificial es una herramienta que usamos habitualmente. Somos tan adaptables que no nos damos cuenta de la tecnología que incorporamos continuamente. En pocos años hemos pasado de vivir en analógico a hacerlo en digital sin notar el cambio. Estamos hablando por teléfono mientras viajo en tren y esto no existía antes. De nuevo, la contradicción. Hay mucha gente hablando en los trenes y hemos perdido tranquilidad para leer. La gente ya no mira por las ventanas el paisaje como el que tengo ahora, con una vegetación espléndida. No aprovechamos estas posibilidades. Pronto podremos hablar con un chino gracias a un traductor digital, pero lo que no podrá hacer ese traductor es que digamos cosas interesantes.

¿Es pesimista?

No soy catastrofista.

Nos hemos encontrado con portadas de libros realizadas con Inteligencia Artificial.

Al final uno decide. Hay ocho propuestas de portada, pero eres tú quien decides. El libro sigue siendo algo mágico. El que me quiera leerme es porque tengo una visión, un ángulo que no está en Wikipedia.