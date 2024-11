JxCat avisa de que votará 'no' al impuesto a las energéticas si hace peligrar inversiones

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este domingo al Gobierno de que los siete diputados de la formación en el Congreso votarán en contra del impuesto a las energéticas si pone en riesgo las inversiones en el polígono químico de Tarragona.

"Nosotros no decimos que las energéticas no tengan que pagar impuestos. De hecho, están pagando muchos. Lo que no queremos es poner en riesgo aquella gran inversión que hay en el Camp de Tarragona para transformar lo que conocemos como la petroquímica en la punta de lanza de la economía verde y la descarbonización. Nosotros no queremos poner en riesgo esto", ha asegurado en declaraciones a El Nacional.

Por ello, ha advertido de que, si existe el riesgo para estas inversiones, Junts no votará a favor del impuesto, al tiempo que ha resaltado que el PSOE "ha intentado pactar la política fiscal con JxCat y Podemos al mismo tiempo, y no tenemos la misma".

Según el criterio de Turull, en Cataluña "se pagan demasiados impuestos", por lo que su formación es partidaria de "bajarlos y hacerlo de manera que haya equidad y justicia". En esta línea, ha apostado por intentar "arrancar el máximo de dinero al Estado, o no aprobando unos presupuestos y negociarlos si antes no han cumplido con lo que tenían que hacer en Cataluña".

"En un momento en el que tienes una fuerza tan determinante desde el independentismo catalán en Madrid, hay que sacar más dinero de Madrid y no de los bolsillos de los catalanes", ha resumido el secretario general de Junts.

Turull también se ha referido a una eventual moción de censura impulsada por el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reiterado que el apoyo de Junts "es una fantasía" porque los populares "van de la mano con Vox".

"No hace falta ni que nos lo insinúen", ha dicho.

Según ha explicado, los "puentes" de Junts con el PP no están "ni rotos, ni no rotos", porque "no existen", después de que los populares decidiesen "que no se tenía que hablar con JxCat".

A juicio de Turull, el PP "ha tenido una actitud de destrucción masiva" respecto a temas "muy sensibles para Junts", como el "boicot" a la Ley de Amnistía.