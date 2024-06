Una mujer de Barcelona denuncia haber sido estafada y seducida por un falso Keanu Reeves: "Me llamó y es que era su voz"

Este pasado miércoles, el programa "En boca de todos" pudo contactar en directo con Katy, una mujer que ha denunciado haber sido estafada por alguien que se hizo pasar por el actor de Hollywood Keanu Reeves, con una larga trayectoria a sus espaldas.

Todo sucedió a través de las redes sociales, cuando Katy envió un mensaje al supuesto actor de John Wick: "Eres un tío humilde que le encanta el rock y las motos". Tras esto, la mujer recibió una llamada del presunto Keanu Reeves.

Durante su conexión con "En boca de todos", Katy ha apuntado: "No me podía creer que me llamase, pero la voz era la suya y me hablaba en inglés. Es que era su voz... Luego ya empecé a pensar que era creada con Inteligencia Artificial".

Asimismo, Katy agregado que el supuesto actor le aseguró que contaba con dinero en un paraíso fiscal, pero lo necesitaba para invertir en bitcoins, a lo que Nacho Abad ha preguntado: "¿Esto no te sonó a una película de terror?". "En aquel momento no me lo pareció. Como el bitcoin estaba funcionando y él, supuestamente, tenía los contactos, me lo creí".

Finalmente, Katy ha concluido que, tras hablar mucho con el supuesto actor, terminó enamorándose de él y le dejó dinero: la mujer realizo un tota de 16 transferencias con importes de hasta 90.000 euros.