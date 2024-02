Keanu Reeves, actor, músico, filantrópo, amante... ¿Es necesario elegir?

A Keanu Reeves hay que quererle. Sí o sí. Nos ha regalado momentos fabulosos para nuestra memoria cinematográfica, pero también hemos empatizado con él cuando han trascendido los episodios más trágicos de una vida que no ha sido fácil. Nació en Beirut y su padre, narcotraficante, le abandonó cuando tenía dos años. Cuando volvió, fue para darle mala vida. “Tuve una vida vagabunda”, declaró hace años. Con su madre, Patricia Taylor, mantiene una relación muy estrecha. Perdió a su primera hija, cuando se encontraba aún en el vientre materno. La madre de la niña, Jennifer Syme, no lo superó y entró en una espiral de adicciones que le condujo a la muerte. También su mejor amigo, River Phoenix, falleció por una sobredosis.

La cabeza de Keanu Reeves vale 14 millones de dólares

Transmite nobleza, es atractivo y tiene un ángel que le aporta un hechizo irresistible, pero sin divismo de ningún tipo. Nos gusta enfundado en la chaqueta de Neo para Matrix y en su papel de médico romanticón compitiendo con el solterón Jack Nicholson por el amor de Diane Keaton, en "Cuando menos te lo esperas". En la vida real, ha encontrado el amor maduro en la artista Alexandra Grant. Se conocieron en 2009 en una cena benéfica, pero, cansado de tanta especulación sobre su vida amorosa, no oficializaron su relación en una alfombra roja hasta 2019.

Alexandra Grant y Keanu Reeves / EFE

Quizá su faceta más desconocida es la de músico y es la que precisamente ahora le devuelve a la actualidad mediática. En mayo recuperó el grupo de grunge Dogstar, creado en 1991. En 2000 lanzó su último álbum y ahora se encuentra de gira. Una de sus citas será en Madrid, pero actuará también en otras ciudades, como París, Amsterdam o Berlín. Será la oportunidad de ver al héroe en plena hazaña musical como bajista de la banda.

Además de Keanu Reeves, Dogstar está formado por Bret Domrose (vocalista y guitarrista) y el baterista Robert Mailhouse. Dos décadas después de su separación, el grupo, que tiene cuatro EP en su haber, habló sobre su regreso a través de una publicación de Instagram publicada en julio de 2022. "Estamos de vuelta", anunció. Al año siguiente, Dogstar presentó su vuelta a los escenarios de manera oficial y actuó en el Festival BottleRock en Napa Valley.

Fue en octubre de 2023 cuando lanzó su nuevo álbum "Somewhere Between the Power Lines and Palm Tree". El actor ha dado las gracias por la paciencia, pero seguro que la espera mereció la pena.