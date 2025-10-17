La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero actuará en Barcelona

Es difícil poner la etiqueta de concierto del año, pero no hay ninguna duda que el aterrizaje de La Oreja de Van Gogh en Barcelona será una de las visitas musicales más esperadas en la capital catalana para 2026. Dentro de la gira 'Tantas cosas que contar', la actuación supondrá para el público barcelonés el reencuentro con su vocalista original, Amaia Montero; la celebración de los 30 años de trayectoria de la formación; y la conmemoración del 25 aniversario de su emblemático álbum 'El viaje de Copperport'. La gira, que recorrerá 15 ciudades españolas, tendrá a Barcelona como una de sus citas imprescindibles, concretamente el 6 de noviembre de 2026 en el Palau Sant Jordi.

El nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', no es casual. Supone un homenaje a uno de sus discos más queridos, 'El viaje de Copperport', que cumple un cuarto de siglo. El repertorio promete ser un viaje sentimental a través de las canciones más icónicas de la banda, como son 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

En un comunicado, los miembros de La Oreja de Van Gogh expresaron esta semana su emoción por este reencuentro: "Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora".

¿Y todo esto cuánto cuesta? Las entradas para este concierto tan especial ya tienen un rango de precios definido. Las localidades normales oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más los gastos de distribución. Para los seguidores que deseen una experiencia premium, se pondrán a la venta paquetes VIP con precios que irán desde los 110 hasta los 290 euros, también con gastos de gestión incluidos. Se espera que la demanda para la cita barcelonesa sea muy alta, por lo que se recomienda estar atento al inicio de la venta oficial.