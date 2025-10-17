El TSJC declara nula la resolución que impedía la salida de 44 piezas de Sijena del Museu de Lleida

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sijena (Huesca) y ha declarado nula la resolución que impedía la disgregación de la colección del Museo de Lleida, así como la salida de 44 bienes procedentes del Real Monasterio de Sijena.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC tumba la resolución adoptada por el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya en aquel momento, Santi Vila, "que resuelve no autorizar la disgregación de la colección del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, catalogada por resolución del Conseller de Cultura de 20 de mayo de 1.999".

La sentencia recuerda que en 1923 se declaró el Monasterio de Santa María de Sijena Monumento Nacional y que las piezas objeto de este recurso formaban parte del bien de interés cultural con arreglo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Cabe recordar que las 44 obras de arte del Museu de Lleida a las que hace referencia esta sentencia fueron devueltas por orden judicial al monasterio de Sijena, el 11 de diciembre de 2017, en un operativo en el que intervinieron agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el TSJC en el plazo de 30 días.