La pandemia ha empeorado la salud mental de las madres en el periodo perinatal

"Parece que cuando eres madre todo ha de ser maravilloso, pero no siempre es así. La sociedad impone que cuando tienes un bebé has de ser feliz, sin embargo no siempre es fácil ser madre", de manera que, durante el embarazo o tras el parto, aquellas mujeres que no se sienten bien a nivel mental "esconden lo que sienten por miedo a ser juzgadas, ya que mucha gente no lo entiende, y eso te hace sentir culpable", señala Federica, una mujer italiana residente en Barcelona que perdió a uno de sus bebés gemelos al final de la gestación, lo cual le produjo una enorme ansiedad ante el miedo de perder también al otro, el cual, finalmente nació prematuro hace 13 meses.

"Yo estaba sola en Barcelona, en el contexto de la pandemia, no conocía a nadie y además no me encontraba bien a nivel mental", recuerda Federica, quien, a los cinco meses del nacimiento de su hijo, entró en la Unidad de Salud Metal Perinatal del hospital Clínic de Barcelona, lo cual le ha cambiado la vida. "Me han dado acompañamiento, apoyo y la posibilidad de compartir sentimientos con otras mujeres que no me juzgan y me entienden". "Cuando llegué a la unidad tenía una ansiedad muy fuerte de la que no podía salir por mí misma y ni siquiera era capaz de estar sola en una habitación con mi bebé o de acercarme a él porque tenía miedo a hacerle daño", comenta para a continuación destacar que casi un año después de acudir a este dispositivo, único en el sur de Europa, "ahora el vínculo con mi hijo es maravilloso". "No puedo estar sin él", asegura.

Depresión posparto

Pese a lo que se pueda pensar, puesto que es habitual asociar todo lo relacionado con el nacimiento de un bebé a sentimientos vinculados a la plena satisfacción y felicidad, la situación que está viviendo Federica a raíz de su embarazo no es nada infrecuente. Son numerosas las mujeres que sufren problemas de salud mental durante el embarazo y tras el parto, como pone de manifiesto el dato que indica que una de cada cinco mujeres sufrirá un trastorno mental perinatal, aunque solo el 25% son diagnosticadas y de éstas, únicamente el 10% recibe un tratamiento adecuado.

En este contexto, la depresión perinatal es la complicación más frecuente, seguida por la ansiedad, y la sufren un 10% de las gestantes, como es el caso de Lorena. "Con el embarazo se me empezaron a remover cosas y empecé a sentirme mal, lo cual empeoró tras el nacimiento de mi hijo Bastian", recuerda esta mujer, quien ya había sufrido un episodio de depresión previamente tras la muerte de un familiar.

En definitiva, el embarazo y el posparto es un momento de alto riesgo para iniciar una patología mental e, incluso, para desarrollar una patología grave. De hecho, durante los tres primeros meses del posparto se duplica el riesgo de sufrir un ingreso psiquiátrico

Aumentan los casos

En la Unidad de Salud Mental Perinatal del Clínic se ofrece una atención integral a estas mujeres, que no solo abarca el ámbito psicológico o psiquiátrico, sino que también aborda otros aspectos claves relativos a la salud mental de la madre y el correcto desarrollo del bebé como es el vínculo entre ambos y la esfera sociofamiliar. Desde que se inaugurara en 2018, en el contexto de este dispositivo se han llevado a cabo más de 1800 primeras visitas, más de mil visitas conjuntas con obstetricia, 800 interconsultas hospitalarias y 650 sesiones grupales en consulta externa. Además, se han realizado 700 evaluaciones del vínculo madre-bebé y casi mil evaluaciones del neurodesarrollo precoz de los bebés.

Durante estos cinco años, se han atendido también 235 díadas en el programa general y a 244 mujeres desde la gestación y en el posparto en los programas creados para la atención al trastorno bipolar, que es la causa de uno de cada tres ingresos psiquiátricos durante el posparto, y en el programa para madres con Trastorno Mental Severo y elevada vulnerabilidad social, que se pusieron en marcha el año pasado.

Pero además, tras la pandemia, se ha evidenciado un aumento de los casos, así como de la gravedad de los mismos. Alba Roca, psiquiatra y jefa de la Unidad de Salud Mental Perinatal del Clínic, comenta al respecto que "ahora, hay más casos, más graves y más tardíos". Concretamente, en 2022, se hicieron 411 primeras consultas, lo que supone un incremento del 37% respecto al año anterior y es la cifra más elevada registrada por la unidad. Asimismo, las visitas conjuntas con Obstetricia aumentaron un 70% para pasar de las 150 de 2021 a las 253 del año pasado.