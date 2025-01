Este es el provocativo bosque en el que el acceso a los niños no está recomendado

Acudir a un bosque puede ser uno de los planes que primero se vienen a la cabeza cuando se realiza alguna actividad con niños. Realizar viajes en familia en los que ocultarse entre las profundidades de los árboles puede ser una de las mejores experiencias, ya que algunos pueden estar llenos de cultura y de historia, por lo que resultaría raro que hubiese alguno en el que acceder con los más pequeños fuera lo menos recomendable.

Algunos ejemplos de los bosques más tenebrosos que solo recorrerían los más valientes son el Bosque de los Suicidios de Aokigahara (Japón), donde cuentan las leyendas que los espíritus y las almas errantes están presentes en este lugar al que varios que han entrado no quieren volver a ir bajo ningún concepto.

El Bosque de Hoia-Baciu (Rumanía), también denominado el 'Triángulo de las Bermudas de Transilvania', que es conocido por sus fenómenos extraños y paranormales, así como el avistamiento de objetos voladores no identificados (ovnis). Sin embargo, esto no tiene nada que ver con que los niños no deban acceder a este bosque establecido en Cataluña, cuya temática está más aconsejada para personas mayores de edad.

Este es el bosque catalán al que los niños no deberían acceder

Situado en el municipio de Porqueres, este parque se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de Gerona. El Bosque de Can Ginebrada fusiona el sentimiento con las esculturas provocativas, que evocan a las emociones, de carácter erótico, de todos los visitantes. Además, el objetivo de estas representaciones es también la comprensión de los más críticos, dotándoles de pensamientos que sean más profundos sobre la concepción de la sexualidad.

Esta idea la ha llevado a cabo Xicu Cabanyes, un artista que ha plasmado esta creación en un espacio de 40.000 metros cuadrados. La naturaleza se ha establecido como su principal musa a la hora del desarrollo de sus 150 esculturas, que son de gran tamaño y que representan aspectos del cuerpo humano, y la mayoría de ellos de manera explícita.

Una de las esculturas más destacas de esta ruta es la que se asemeja al Papa Francisco desnudo y agachado, en la que los más críticos consideran que puede ser un juicio hacia la sexualidad de los miembros eclesiásticos. A niveles generales, cada estatua ofrece a los visitantes dedicar unos instantes a la reflexión, donde está presente la filosofía y la razón del ser humano.

¿Cómo es el recorrido del Bosque de Can Ginebrada

El recorrido es totalmente libre, por lo que se podrá comenzar por donde se quiera y no habrá un ritmo establecido. En esta obra no solo se habla del erotismo humano, sino que también se hace alusión a la vida en general, donde también entran aspectos como la muerte, la violencia, la justicia, la política o la rivalidad entre dos bandos en desacuerdo, mostrados como la enemistad entre el bien y el mal.

El Museo Bosc de Can Ginebrada estará abierto todos los días, con un horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas, ampliándose hasta las 20:00 horas durante la época de verano. Con un precio de 4 euros por persona, el cual no se podrá pagar con tarjeta, puede aumentar 1 euro más si se desea hacer una visita guiada.