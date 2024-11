Puigdemont reprocha a Illa que visite Bruselas y no se reúna con él: "Ya no insistiremos más"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reprochado este miércoles al presidente de Cataluña, Salvador Illa, que visite Bruselas y no se reúna con él, algo que, a su juicio, es una muestra de su "resistencia política a aplicar la amnistía".

"El mensaje está recibido y ya no insistiremos más. No es que no toque, es que no quiere", ha lamentado Puigdemont en una publicación en 'X'.

Según él, la actitud de Illa "es todo un discurso, perfectamente entendedor", que se traduce en que ni él ni el PSC quieren aplicar la amnistía.

"Resistencia" a la amnistía

"Es evidente que negándose a mantener una reunión institucional similar a la que ha tenido con el resto solo se explica por su resistencia política a aplicar la amnistía", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que "el no reconocimiento es una decisión política, impropia de alguien que debería ser el presidente de todos los catalanes".