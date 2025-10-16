¿De qué habló Salvador Illa en su reunión con Carlos III, rey de Inglaterra?

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió este miércoles con el rey Carlos III de Inglaterra en el marco del acto Nature-First Economy: Towards a Healthy Society on a Thriving Planet, organizado por la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) en el Saint James’s Palace de Londres. El encuentro sirvió para consolidar la colaboración entre el Govern y la plataforma impulsada por el monarca británico con el objetivo de reforzar la investigación y el conocimiento frente al cambio climático.

Antes de participar en el acto, Illa subrayó que uno de los grandes objetivos de su Gobierno es la lucha contra el cambio climático, con especial atención a la gestión forestal y la prevención de los incendios. “Queremos situar a Cataluña en la escena internacional al máximo nivel e impulsar políticas fundamentales como la transición verde”, afirmó.

En la conversación mantenida con Carlos III, quien lleva años mostrando una fuerte implicación en la defensa del medio ambiente, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para proteger la biodiversidad y hacer frente a los efectos del calentamiento global. La Generalitat y la CBA trabajan conjuntamente en proyectos para prevenir y combatir los incendios forestales, un ámbito prioritario para ambas partes.

Cataluña, referente en la lucha climática

La Circular Bioeconomy Alliance, fundada por el rey Carlos III en 2020, actúa como una red de cooperación internacional que reúne a organizaciones científicas, empresas, bancos, fondos y ONG con el propósito de acelerar la transición hacia una bioeconomía circular, neutra e inclusiva.

La alianza ya colabora con el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Cataluña y con la Fundació La Caixa, que en junio pasado se convirtió en su primer miembro custodio. En el marco de este acuerdo, se está trabajando en la creación de un centro europeo en Cap Roig (Girona), concebido para apoyar la transición hacia paisajes resilientes, sociedades más saludables y una bioeconomía sostenible en el contexto mediterráneo.

Continuidad internacional

El viaje a Londres se produce apenas dos semanas después de que Illa se reuniera en Roma con el papa León XIV, siendo el primer dirigente español en mantener una audiencia privada con el nuevo pontífice. En esta ocasión, aunque el formato del encuentro con Carlos III no fue una audiencia oficial, la cita refuerza la voluntad del presidente catalán de situar a Cataluña en el debate global dotándola de relevancia internacional.

Con esta nueva alianza, el Govern aspira a intercambiar conocimiento, promover buenas prácticas y consolidar una estrategia forestal que convierta a Cataluña en un referente europeo en la prevención de incendios y la protección del entorno natural.