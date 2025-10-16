Juan del Val, contundente sobre los cambios sociales que se han dado en Barcelona: "Mi visión no es objetiva, pero..."

Durante la noche de ayer, 15 de octubre de 2025, el periodista y escritor Juan del Val fue proclamado como nuevo ganador de la edición número 74 del Premio Planeta, celebrado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac). Su novela, 'Vera, una historia de amor', presentada originalmente como 'No es tan fácil morir de amor', bajo el seudónimo de Elvira Torres, ha sido galardonada con un reconocimiento valorado en un millón de euros.

Tras recoger el Premio Planeta 2025, del Val aseguró que fue un momento que había visto disfrutar a muchos compañeros de profesión y que, por fin, le tocaba a él. "Cuando ves subir a un compañero, piensas qué maravilla poder estar ahí. Es un sueño que dices: algún día a lo mejor se produce, aunque parece imposible. Y de repente, ayer me pasó a mí. Fue un milagro que decidí disfrutar al máximo", declaró.

"Este premio es para Nuria, mi mujer"

Del dineral que ganó expresó que eso le vendrá muy bien, pero prefirió desviar los focos manifestando que lo importante ha sido su evolución como escritor: "Creo que la vida es muy bonita porque nunca se sabe, y eso se refleja en mis novelas: lo inesperado, el cambio, la evolución de las personas", dijo.

En su vida, Juan del Val tendrá muchas personas importantes, y un ejemplo de ello es su mujer Nuria Roca, a quien le dedicó su gran logro. "Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", anunció.

Juan del Val, Premio Planeta: "Sin amor nos va muy mal y en este momento es muy necesario" ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS Europa Press

"Barcelona en el imaginario de todos era una ciudad abierta, ahora veo victimismo"

Juan del Val siempre ha sido apodado como 'el polémico' debido a su estilo como tertuliano. Se caracteriza por ofrecer opiniones contundentes sin temor a lo que pueda contrargumentarle el público. Tales han sido algunos comentarios que han llegado a generar controversia, sobre todo cuando ha tratado del tema de los niños superdotados,el feminismo o los influencers, entre otros. Otro de los casos más representativos en este sentido fue una entrevista que concedió para el suplemento 'Metrópoli' de El Español. El periodista habló, en 2023, sobre las principales diferencias entre las dos ciudades más importantes de España: Madrid y Barcelona.

En gran medida, centró el foco en la Ciudad Condal, de la cual aseguró que las cosas han cambiado bastante con respecto a años anteriores. "Barcelona en el imaginario de todos era una ciudad abierta, ahora veo victimismo", comenzó. Las razones que le llevan a mantener este pensamiento tienen que ver con el 2017, año del referéndum ilegal y del auge del proceso independentista. De hecho, Barcelona era una de sus ciudades favoritas, pero todo eso provocó que su opinión diera un vuelco de 180 grados.

Mi impresión es que Barcelona tiende a cerrarse en sí misma"

"Mi visión sobre Barcelona no es objetiva, vaya por delante. Era la ciudad que más me gustaba. Me encantaba. Y creo que hay un punto de inflexión, en 2017, y empecé a verlo todo como algo hostil, propio de gente enfadada. Me empezó a dar pereza venir a Barcelona", aseguró. Pese a que la situación de Barcelona le "apena", también explicó que le daba bastante igual que las cosas estuviesen tan rotas.

"Vivo en Madrid, y no me levanto cada mañana pensando que desde Madrid se les roba algo a los catalanes. Es cierto que la verdad está repartida, pero también hay sentimientos", continuó. Con estas declaraciones, del Val ya manifiesta una pequeña comparación entre las dos ciudades; evidentemente sale ganando Madrid. Por ello, para él la contraparte radica en Barcelona parece un lugar totalmente diferente que ya no tenía esa fama de antes. "Era una ciudad con una visión del mundo, te hablaban de Barcelona desde todas partes. Y ahora mi impresión es que tiende a cerrarse en sí misma, en lugar de abrirse y eso repercute en todo". Para conocer la entrevista al completo, habrá que acceder al artículo publicado por 'Metrópoli' desde El Español.