Los Mossos cargan en la UAB para separar un enfrentamiento entre estudiantes por una ponencia de Vito Quiles

El Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra ha cargado contra decenas de estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para separar el enfrentamiento que se ha producido este jueves ante la previsión de llegada de Vito Quiles.

Los agentes han usado sus defensas personales para dispersar a un grupo de encapuchados, que ha intercambiado el lanzamiento de objetos con otro grupo de estudiantes que llevaba banderas de España.

Por ahora, Quiles no ha hecho acto de presencia en el campus, según confirman fuentes de la universidad a Europa Press.

Además de la presencia policial dentro de la universidad, un helicóptero de los Mossos sobrevuela la zona.