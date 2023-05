¿Qué tres municipios del área metropolitana de Barcelona no llegan ni de lejos a 5.000 habitantes?

El área metropolitana de Barcelona es una gran conurbación urbana alrededor de la capital catalana que engloba hasta 36 municipios y 3,3 millones de habitantes. Se trata de la segunda en tamaño, solo por detrás de Madrid y a mucha distancia de Valencia.

Una colmena de municipios con Barcelona como punto de inicio y fin con 1,6 millones de personas. Y en sus aledaños aparecen dos de las ciudades más pobladas: L'Hospitalet de Llobregat y Badalona. Según datos del Idescat del último año, de 2022, el primero sigue siendo de largo el municipio más poblado y el más denso de toda Cataluña. Mide apenas 12 kilómetros cuadrados en los que hay hasta 265.444 empadronados. Es decir, la densidad de población es de 21.406 por kilómetro cuadrado. Y Badalona suma un total de 223.506.

En el otro lado de la balanza, no obstante, las cifras son más propias de la "Cataluña vaciada" que de la segunda conurbación urbana de España. Hasta tres municipios no llegan ni de lejos a los 5.000 empadronados: son El Papiol, la Palma de Cervelló y Sant Climent de Llobregat, todos a escasos kilómetros de Barcelona.

El Papiol suma apenas 4.075 vecinos en un territorio semejante al de Cornellà de Llobregat, de 9 kilómetros cuadrados. La mencionada ciudad de Cornellà mide 7 kilómetros y tiene 86.072 habitantes, una cifra a años luz de la de este municipio barcelonés que engloba parte de la sierra de Collserola.

La Palma de Cervelló es la localidad menos poblada del área metropolitana: apenas cobija a 3.000 personas en una superficie similar a la anterior, de 8,2 kilómetros cuadrados según datos de la AMB. Pertenece al Baix Llobregat y se "independizó" de su vecina Cervelló en el año 1998.

Por último aparece Sant Climent de Llobregat, con 4.024 personas en un municipio más grande, de hasta 10,8 kilómetros cuadrados. También del Baix Llobregat, está por encima de Viladecans y Gavà, y al lado de Sant Boi de Llobregat.

Ni a 10.000

Al margen de este trío, aparecen en el área metropolitana de Barcelona otras tres localidades que no llegan ni a los 10.000 empadronados. Son Cervelló -la más grande de las pequeñas, con 8.800-, Torroelles de Llobregat -con 5.933- y Begues -6.736-, cifras que sorprenden al tratarse de la zona más poblada de Cataluña.