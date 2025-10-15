Huelga
Restricciones por la huelga de hoy por Palestina en Barcelona: servicios mínimos y esenciales
La Generalitat "garantiza la atención esencial a la ciudadanía"
Este martes 15 de octubre hay convocada una huelga a nivel estatal por Palestina que afectará a varios sectores -educación, sanidad y transportes- y contará con paros de hasta 24 horas con el apoyo de sindicatos como CGT. Además, otros como CC.OO. o UGT han convocado paros parciales de dos horas (de 10 a 12 h, de 14 a 16 h y de 17 a 19 h).
En Cataluña, la Generalitat emitió un comunicado informando de las restricciones y los servicios mínimos para "garantizar la atención esencial a la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios básicos durante toda la jornada". Así, estos son las afectaciones:
Transporte
- Rodalies: 66% del servicio durante todo el día.
- Metro: 66% del servicio.
- Autobuses TMB: 66% del servicio.
- Ferrocarriles: 66% del servicio.
- Tram: 66% del servicio.
- Transporte de personas con discapacidad: servicio habitual.
- Transporte escolar hacia centros de infantil y primaria sin alternativa pública: servicio garantizado.
Servicios esenciales
- Atención telefónica de urgencias y emergencias (112, 061...): 85% de la dotación.
- Suministro de agua y electricidad: mantenimiento del funcionamiento y reparación de averías urgentes.
- Servicios funerarios: 85% de las recogidas y 50% de atención administrativa.
- Radio y televisión públicas: 50% de la programación habitual.
- Seguridad privada: del 60 al 95% de la plantilla.
Sanidad
- Urgencias y unidades especiales (UCI, partos, radioterapia, quimioterapia, diálisis): servicio normal.
- Actividad quirúrgica inaplazable derivada de urgencias: servicio normal.
- Centros de asistencia extrahospitalaria (CAP, CUAP, PAC): atención urgente con hasta el 25 % del personal.
- Limpieza y hostelería en áreas de alto riesgo: servicio habitual.
- Transporte sanitario urgente y para tratamientos esenciales: servicio garantizado.
- Farmacias de guardia: servicio habitual.
Centros educativos y guarderías
- Una persona del equipo directivo por centro.
- Educación infantil y primaria: dos docentes por cada cuatro unidades.
- Educación secundaria obligatoria: un docente por cada tres unidades.
- Educación especial y guarderías: 50 % de la plantilla.
- Comedor y actividades complementarias: 50 % del personal.
✕
Accede a tu cuenta para comentar