Restricciones por la huelga de hoy por Palestina en Barcelona: servicios mínimos y esenciales

Este martes 15 de octubre hay convocada una huelga a nivel estatal por Palestina que afectará a varios sectores -educación, sanidad y transportes- y contará con paros de hasta 24 horas con el apoyo de sindicatos como CGT. Además, otros como CC.OO. o UGT han convocado paros parciales de dos horas (de 10 a 12 h, de 14 a 16 h y de 17 a 19 h).

En Cataluña, la Generalitat emitió un comunicado informando de las restricciones y los servicios mínimos para "garantizar la atención esencial a la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios básicos durante toda la jornada". Así, estos son las afectaciones:

Transporte

Rodalies: 66% del servicio durante todo el día.

Metro: 66% del servicio.

Autobuses TMB: 66% del servicio.

Ferrocarriles: 66% del servicio.

Tram: 66% del servicio.

Transporte de personas con discapacidad: servicio habitual.

Transporte escolar hacia centros de infantil y primaria sin alternativa pública: servicio garantizado.

Servicios esenciales

Atención telefónica de urgencias y emergencias (112, 061...): 85% de la dotación.

Suministro de agua y electricidad: mantenimiento del funcionamiento y reparación de averías urgentes.

Servicios funerarios: 85% de las recogidas y 50% de atención administrativa.

Radio y televisión públicas: 50% de la programación habitual.

Seguridad privada: del 60 al 95% de la plantilla.

Sanidad

Urgencias y unidades especiales (UCI, partos, radioterapia, quimioterapia, diálisis): servicio normal.

Actividad quirúrgica inaplazable derivada de urgencias: servicio normal.

Centros de asistencia extrahospitalaria (CAP, CUAP, PAC): atención urgente con hasta el 25 % del personal.

Limpieza y hostelería en áreas de alto riesgo: servicio habitual.

Transporte sanitario urgente y para tratamientos esenciales: servicio garantizado.

Farmacias de guardia: servicio habitual.

Centros educativos y guarderías