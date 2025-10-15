Acceso

Cataluña

Huelga

Restricciones por la huelga de hoy por Palestina en Barcelona: servicios mínimos y esenciales

La Generalitat "garantiza la atención esencial a la ciudadanía"

Cientos de personas durante una manifestación en apoyo a Palestina, a 4 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Bajo el lema ‘Fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel’, las movilizaciones en apoyo a Palestina se producen en muchas ciudades de España para exigir el embargo de armas, la ruptura de relaciones con Israel, y la apertura del corredor humanitario. 04 OCTUBRE 2025;GAZA;PALESTINA;ISRAEL;GENOCIDIO;PROTESTA;MANI;CATALUÑA;BOICOT;CARGA POLICIA Lorena Sopêna / Euro...
Manifestación en Barcelona para apoyar a Palestina bajo el lema ‘Fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel’ Lorena SopênaEuropa Press
Barcelona Creada:
Última actualización:

Este martes 15 de octubre hay convocada una huelga a nivel estatal por Palestina que afectará a varios sectores -educación, sanidad y transportes- y contará con paros de hasta 24 horas con el apoyo de sindicatos como CGT. Además, otros como CC.OO. o UGT han convocado paros parciales de dos horas (de 10 a 12 h, de 14 a 16 h y de 17 a 19 h).

En Cataluña, la Generalitat emitió un comunicado informando de las restricciones y los servicios mínimos para "garantizar la atención esencial a la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios básicos durante toda la jornada". Así, estos son las afectaciones:

Transporte

  • Rodalies: 66% del servicio durante todo el día.
  • Metro: 66% del servicio.
  • Autobuses TMB: 66% del servicio.
  • Ferrocarriles: 66% del servicio.
  • Tram: 66% del servicio.
  • Transporte de personas con discapacidad: servicio habitual.
  • Transporte escolar hacia centros de infantil y primaria sin alternativa pública: servicio garantizado.

Servicios esenciales

  • Atención telefónica de urgencias y emergencias (112, 061...): 85% de la dotación.
  • Suministro de agua y electricidad: mantenimiento del funcionamiento y reparación de averías urgentes.
  • Servicios funerarios: 85% de las recogidas y 50% de atención administrativa.
  • Radio y televisión públicas: 50% de la programación habitual.
  • Seguridad privada: del 60 al 95% de la plantilla.

Sanidad

  • Urgencias y unidades especiales (UCI, partos, radioterapia, quimioterapia, diálisis): servicio normal.
  • Actividad quirúrgica inaplazable derivada de urgencias: servicio normal.
  • Centros de asistencia extrahospitalaria (CAP, CUAP, PAC): atención urgente con hasta el 25 % del personal.
  • Limpieza y hostelería en áreas de alto riesgo: servicio habitual.
  • Transporte sanitario urgente y para tratamientos esenciales: servicio garantizado.
  • Farmacias de guardia: servicio habitual.

Centros educativos y guarderías

  • Una persona del equipo directivo por centro.
  • Educación infantil y primaria: dos docentes por cada cuatro unidades.
  • Educación secundaria obligatoria: un docente por cada tres unidades.
  • Educación especial y guarderías: 50 % de la plantilla.
  • Comedor y actividades complementarias: 50 % del personal.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas