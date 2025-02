Sónar 2025 incorpora a Pa Salieu, Mushkaa, Alizzz y una segunda actuacion de Nathy Peluso

El Sónar 2025 ha anunciado este jueves la incorporación de 50 nuevas actuaciones, entre las que destacan una segunda fecha de Nathy Peluso y los espectáculos de Pa Salieu, Mushkaa, Alizzz, Sega Bodega, Herbert & Momoko y Dengue Dengue Dengue.

De este modo, Nathy Peluso participará por partida doble en el festival: a su actuación en vivo presentando por primera vez en España su nuevo álbum 'Grasa', añade una segunda actuación para presentar el EP de remixes 'Club Grasa' en un formato especial del que pronto se sabrán más detalles.

Además se une el rapero británico-gambiano Pa Salieu, un artista a punto de convertirse en estrella con su mezcla de drill y rap con afrobeat y amapiano, el prolífico superproductor Alizzz presentando su nuevo disco, la estrella catalana Mushka debutando en Sónar para dar un paso más en su fulgurante carrera como artista multigénero, el irlandés Sega Bodega, que debutará en Sónar de Noche, y el dúo peruano Dengue Dengue Dengue, auténticos revitalizadores de los ritmos andinos.

Se añade al 'lineup' más música de baile, con consolidados DJs de techno y house: el berlinés Dixon y los sets a cuatro manos de Skee Mask b2b Actress, Alinka b2b Shaun J. Wright y el festivo encuentro, nunca visto antes, entre la gran selectora Dee Diggs y la leyenda house estadounidense Ultra Naté, mundialmente conocida por su hit atemporal 'Free'.

En esta nueva edición, también destaca el regreso al festival del incomparable Matthew Herbert, que presentará junto a la multiinstrumentista Momoko Gill su nuevo proyecto colaborativo Herbert & Momoko.

Todas estas nuevas incorporaciones se suman a otros grandes nombres ya anunciados, entre los que destacan los nuevos directos de Plastikman, Arca y Polo & Pan y los grandes shows audiovisuales de Eric Prydz, BICEP present CHROMA AV/DJ, Peggy Gou, Max Cooper, Cora Novoa y Daito Manabe.

Habrá también prometedoras sesiones de Four Tet, Vintage Culture, Helena Hauff y Barry Can't Swim, esperadísimos sets a cuatro manos de Skrillex b2b Blawan y Armin van Buuren b2b Indira Paganotto y los shows de vanguardia 'Room with a View' de Rone con el colectivo (LA)HORDE y el Ballet National de Marseille, Yerai Cortés con su 'Guitarra Coral', Maria Arnal, Tarta Relena o Samantha Hudson.

Este jueves también se han desvelado los grandes protagonistas de los tres atardeceres de este año en Sónar de Día: la joven estrella brasileña Mochakk (jueves 12), la gran DJ y productora estadounidense de house Honey Dijon (viernes 13) y el fenómeno revivalista del rave británico Overmono (sábado 14).

Sónar de Noche también contará con dos escenarios de nueva configuración y diseño, especialmente comisariados por Sónar junto a Boiler Room y Printworks London, las propuestas de club más icónicas de los últimos años.

El Boiler Room de Sónar situará a los artistas en el centro de la pista, permitiendo al público moverse libremente a su alrededor.

Esta novedad, junto a la enorme pantalla vertical traslúcida de Printworks en el escenario SonarLab, elevarán la experiencia en Sónar de Noche a un nivel aún más espectacular.

Este año Sónar Week se extenderá desde el martes 10 hasta el domingo 15 de junio para convertir a Barcelona en la capital mundial de la música, la innovación y la creatividad, en colaboración con numerosas entidades culturales y musicales de primer orden de la ciudad.

Así, OFFSónar reunirá en el Poble Espanyol a las fiestas, sellos y artistas de mayor renombre en la cultura de club internacional, como Solid Grooves, ‘X’ by Adriatique, elrow, &ME and Adam Port (dos de los tres miembros de Keinemusik), FUSE y la banda australiana RÜFÜS DU SOL.

Todos los tipos de tickets para Sónar 2025 ya están a la venta en sonar.es, con una serie de ventajas y descuentos para el público joven y con la posibilidad de pagar a plazos.