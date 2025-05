Un testigo asegura lo ocurrido durante el atropello de Barcelona: "Estaba en shock"

La jornada de ayer iba a estar marcada por la recta final de LaLiga EA Sports, donde el FC Barcelona podía proclamarse campeón de esta competición a falta de dos jornadas; finalmente, el partido se disputó con total normalidad y, gracias a los goles de Lamine Yamal y Fermín López, el conjunto culé consiguió su vigesimoctava liga española. No obstante, el protagonismo no se lo llevaron los chicos de Hansi Flick, sino un altercado que ocurrió minutos antes del inicio del derbi catalán en las afueras del RCDE Stadium, el estadio del Espanyol.

Un atropello múltiple en Cornellà de Llobregat dejó, por lo menos, a 17 personas heridas justo al lado de los accesos al campo. La persona que conducía, la cual era una mujer según han podido informar los Mossos d'Esquadra, se sintió abrumada por la multitud e intentó acelerar su vehículo para salir del lugar de los hechos lo antes posible, lo que supuso que arrollara a todas las personas que tenía por delante.

RCD Espanyol v FC Barcelona - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

La conductora dio negativo en drogas y alcohol

Los asistentes trataban de acceder al partido y, de la nada, apareció un vehículo que se quedó parado entre dos contenedores. Varios aficionados comenzaron a lanzar objetos que causaron daños al coche, momento en el que la mujer se pondría nerviosa y por eso pisó el acelerador.

La autora del delito fue arrestada y trasladada a un Centro de Asistencia Primaria, donde fue sometida a diversos controles de alcoholemia y de drogas para conocer su estado más en profundidad; ambos resultados dieron negativo. Las autoridades han descartado que el altercado tenga que ver con incidentes de índole terrorista, ya que se trata de un accidente totalmente fortuito.

Última hora: un hombre de 41 años en estado grave

Según los Mossos, ninguna de las victimas se encuentra en estado grave salvo un hombre de 41 años, pero los servicios de emergencia aún continúan realizando pruebas y no se descartan más afectados o nuevos diagnósticos. Entre los principales damnificados se encontraba el hijo de del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol; el vehículo le atropelló en el pie. Por su parte, algunos de los demás perjudicados se quedaron atrapados, pero la rápida intervención de los cuerpos policiales y los servicios de emergencia consiguieron controlar la situación; se desplegaron un total de siete ambulancias.

Detenida la conductora del vehículo del atropello accidental en el exterior del RCDE Stadium Xavi Hurtado Europa Press

“A mi colega se lo han llevado al hospital. Estaba en shock”

Según varios testigos que ofrecieron sus declaraciones al Diario Marca, la edad de la mujer era de unos cuarenta años que se llevó por delante "a quince o veinte personas". Otra de las personas que sufrió este altercado aseguró que las autoridades tuvieron que transportar a un amigo suyo por la gravedad de la situación. “A mi colega se lo han llevado al hospital. Estaba en shock”, declaró.

Ante una situación que se controló con rapidez y eficacia, los Mossos señalaron que el atropello no suponía "riesgo ninguno para las personas que se encuentran en el interior del recinto deportivo", pese a que los aficionados del Espanyol sí que reclamaban la suspensión del partido; de hecho, los hinchas no acudieron al encuentro. Mediante un comunicado de las autoridades en el RCDE Stadium, los altavoces emitieron repetidamente el mismo mensaje: "La situación está controlada y no hay peligro para los asistentes".