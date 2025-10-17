Tiburón busca dueño en Barcelona

Este año se conmemoran los 50 del estreno de una de esas películas que el tiempo ha condenado a ser clásicas, una de esas obras que mejoran con cada visionado, pese a que estuvo rodada por un veinteañero llamado Steven Spielberg con muy pocos trabajos en ese momento a sus espaldas. “Tiburón” está soplando las velas de su medio siglo de vida con su recuperación en pases para la gran pantalla, además de diversos documentales y una gran exposición en Los Ángeles con materiales, quedan los recuerdos de lo que fue esa producción.

En estos días está a punto de celebrarse una subasta en Barcelona que nos puede servir para saber el impacto que sigue teniendo “Tiburón” en el imaginario popular. El galerista Gabriel Pinós, con mucho recorrido a sus espaldas sobre todo en la divulgación del modernismo catalán, acaba de estrenar una página web en la que además de arte pictórico, escultórico y gráfico, se adentra en el terreno cinematográfico (www.gabrielpinos.com). Lo hace con una selección de fotografías y carteles de grandes clásicos de los 70, 80 y 90, probablemente la edad de oro del cine de palomitas y las sesiones de tarde.

La gran joya es el cartel original de “Tiburón” firmado por Steven Spielberg, pero también con las rúbricas de buena parte del reparto original con Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary y Susan Backlinie -quien es la primera víctima en la inolvidable escena inicial de la cinta-, además del productor Jeffrey Kramer y del compositor John Williams, responsable de su inolvidable banda sonora. Su precio de salida en la subasta que comienza el próximo 13 de noviembre es de 650 euros.

Otra rareza en esta venta organizada por Pinós es el póster de “Apocalypse Now”, el drama bélico sobre Vietnam basado en “El corazón de las tinieblas” de Conrad, filmado por Francis Ford Coppola quien firma el cartel junto al reparto formado por Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest, Laurence Fishburne, Albert Hall, Harrison Ford, Dennis Hopper, Scott Glenn y un mítico Marlon Brando quien supo llevar a la locura a su personaje del coronel Kurtz, al igual que hizo con el equipo de la producción.

Más carteles firmados y que buscan dueño a la espera de puja son los de “Taxi driver”, “Los Goonies”, “Blade Runner”, “El silencio de los corderos”, “Gladiator”, “El sexto sentido” o “Cadena perpetua”.