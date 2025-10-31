Toda una programación para recordar el legado de Ernest Lluch

El próximo 21 de noviembre de 2025 se cumplirán 25 años del asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA, una pérdida que conmocionó el país y que aún hoy resuena con fuerza en la memoria colectiva. Lluch fue mucho más que un economista, profesor o político: fue un hombre cercano, comprometido y valiente, que defendió siempre el diálogo como camino para resolver conflictos y construir convivencia.

Su legado, vinculado a la democracia, la cohesión social y la consolidación del sistema público de salud, sigue siendo referencia obligada para las generaciones presentes y futuras. Hoy, más de 86 calles, plazas, centros de salud, escuelas e institutos llevan su nombre, símbolo de un consenso cívico poco habitual en estos tiempos de polarización.

Con motivo de esta efeméride, la Fundación Ernest Lluch impulsa entre octubre y diciembre un conjunto de iniciativas en Barcelona, Valencia y otras ciudades que combinan el homenaje personal con la reflexión sobre los retos que aún marcan la agenda social y política.

Fiel a su apuesta por el diálogo, la Fundación ha tejido una conmemoración plural —con propuestas propias y en colaboración con otras instituciones— que une el recuerdo íntimo de Lluch con la evocación de sus principales inquietudes: la salud pública, la calidad democrática, la cohesión social y la búsqueda de una paz construida a través del “diálogo inteligente”.

Entre los eventos principales destacan:

Del 6 de noviembre al 3 de diciembre – Palau Macaia (Barcelona). Ciclo Una paz precaria, que abrirá los actos del aniversario. La propuesta busca generar reflexión colectiva sobre los retos globales de un mundo marcado por guerras, desigualdades y erosión democrática. Incluirá cuatro diálogos con participantes como Cecilia Malmström, Arantxa González Laya, Nathalie Tocci y Sanam Naraghi-Anderlini.

7 de noviembre – Les Corts (Barcelona). Acto de denominación del CAP Ernest Lluch, con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanidad, Mónica García; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

19 de noviembre – Sala Mirador CCB. Mesa redonda “Ernest Lluch, 25 años después”, con personas que compartieron amistad y trayectoria con él. Intervendrán, entre otros, Lluïsa Moret, Carlos Andradas, Joan Majó y la periodista Gemma Nierga.

21 de noviembre – Palau de la Generalitat. Acto central del aniversario, con la participación del presidente Salvador Illa, la vicepresidenta de la UE Teresa Ribera y la familia de Ernest Lluch.

24 de noviembre – Salón de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Diálogo El futuro de la democracia, con el filósofo Daniel Innerarity y la socióloga Marina Subirats, presidido por el alcalde Jaume Collboni.

La Fundación Ernest Lluch nació con el objetivo de preservar y proyectar el legado de quien entendió el diálogo como herramienta para fortalecer la democracia. Veinticinco años después, su voz sigue siendo un referente para afrontar retos globales y locales. “Lluch nos recuerda que el diálogo es el instrumento más inteligente para resolver conflictos y avanzar como sociedad”, afirma Joan Majó, presidente de la Fundación.

Más allá de la conmemoración, la Fundación invita a la ciudadanía a evocar y practicar el diálogo siempre, también en aquellos temas en los que Lluch habría instado —como recordaba citando el Sapere Aude de Kant— a “atrevernos a pensar”. Recordar a Lluch es, sobre todo, reconocer nuestros comunes denominadores y mantener vivo su nombre como un espacio de encuentro.