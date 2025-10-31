Tres detenidos en Tarragona por robar con el método de “la mancha”: descubre cómo detectarlo

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres en Vila-seca (Tarragona) acusados de cometer varios robos mediante el conocido método de “la mancha”, una técnica de distracción utilizada habitualmente contra turistas en zonas concurridas.

El sistema consiste en arrojar un líquido sobre la víctima, fingir que se trata de un accidente y ofrecer ayuda para limpiarlo. Mientras uno de los delincuentes distrae a la persona afectada, otro aprovecha para sustraerle el bolso, el móvil o la cartera antes de huir del lugar.

El arresto se produjo el pasado miércoles, cuando una patrulla de paisano detectó a dos individuos con gorra y mochilas negras que subían de forma apresurada a un vehículo donde les esperaba un tercer hombre al volante. En las inmediaciones había un grupo de turistas, lo que levantó las sospechas de los agentes, que decidieron seguir el coche y registrarlo poco después.

Durante la inspección del vehículo, los Mossos localizaron diversos objetos utilizados habitualmente para este tipo de robos, entre ellos una docena de gorras, dos mochilas vacías, un bote con salsa, una bufanda y varias mascarillas quirúrgicas. Los agentes comprobaron además que el coche en el que viajaban había sido robado, por lo que procedieron a detener a los tres hombres.

Según fuentes policiales, los arrestados acumulan hasta 51 antecedentes por delitos similares, principalmente hurtos a turistas y robos con engaño en distintas localidades del litoral catalán.

Los detenidos han pasado a disposición judicial acusados de robo con fuerza, hurto y utilización de vehículo sustraído. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para determinar si los tres hombres forman parte de una red itinerante dedicada a cometer delitos de este tipo en zonas turísticas.