Tomarse un café en un bar de Barcelona será más caro en función del tiempo que estés sentado: precios abusivos

Cuando se acude a la terraza de un bar a tomarse algo lo último que se puede pensar es que el precio de un producto se encarezca en función del tiempo que se pase sentado consumiéndolo. Sin embargo, parece ser que un bar de la ciudad de Barcelona no piensa lo mismo, ya que el coste de un café aumentará dependiendo del tiempo que se tarde en beberlo.

Se trata de la empresa Café Perfetto, quien hace unos meses colocó sobre sus mesas unos carteles que indicaban cuáles serían los precios iniciales de un té o un café en concreto con un requisito de lo menos habitual en la sociedad. A medida que avance el tiempo, la consumición se irá encareciendo, hasta superar tres veces su valor. Las redes sociales han ardido, así lo han mostrado varios testimonios. Un ejemplo es el de María, quien ha indicado que "En la Barceloneta, si quieres un café tendrás que tomártelo en menos de 30 minutos".

Este impreso está divido en cuatro columnas y cinco filas, donde se indica (parte posterior) el producto, el precio inicial, cuánto costaría si se consume durante más de media hora y hasta cuánto podría llegar pasada la hora. Por su parte, a la izquierda se encuentran los productos que sufrirán estas modificaciones en su valor. Se pueden encontrar un café con leche, un cappuccino, un americano, un cortado, un café solo y un té.

Un café con leche: de 1,4 a 4 euros

Haciendo hincapié en el precio de un café con leche, las variaciones serían las siguientes. Partiendo de la base de un precio inicial de 1,6 euros, si tardas en bebértelo por encima de la media hora el café valdrá más y ascenderá hasta los 2,5 euros, lo que supone un aumento de 90 céntimos. La gran modificación llega cuando ese café ha tardado en ser bebido más de una hora, momento en el que pasaría de 2,5 a 4 euros, lo que se traduce en un aumento de un euro y medio, casi el valor de otro café; se ha pasado de 1,6 a 4 euros, por lo que el producto se ha encarecido en un 150%.

A continuación, se va a presentar un listado con las demás tarifas de precios siguiendo la regla de producto, precio inicial, pasados los 30 minutos y pasa la hora:

Cappuccino: 1,6€, 2,5€, 4€

Americano: 1,6€, 2,5€, 4€

Cortado: 1,4€, 2,5€, 4€

Café solo: 1,3€, 2,5€, 4€

Té: 2€, 3€, 4€

Una medida para concienciar y no para recaudar

El propietario del bar, Massimo, ha asegurado que su política con la clientela siempre ha sido ofrecerles precios asequibles para hacer de Café Perfetto un bar de lo más reconocido en el barrio. Asegura que "no somos un bar para turistas, sino para locales", causa por la que han instaurado un incremento de 1,6 euros y no más. La razón por la que esta medida no se aplica en las bebidas es que, como pasa con el contrario al café y al té, estos refrigerios suelen consumirse durante mucho más tiempo, por lo que todo el mundo tendría que abonar más dinero y llegaría a resultar abusivo por parte del local. Explica que se trata de una medida que tiene como objetivo concienciar y no recaudar.

Lo cierto es que el establecimiento informa con anterioridad a los clientes a través de estas listas que se colocan sobre las mesas de la terraza, por lo que es decisión de cada persona aceptar o no las condiciones antes de pedir algo, ya sea un café o un té, en este local de la ciudad de Barcelona. No obstante, esta medida se ha llevado a cabo, tan solo, en dos ocasiones hasta el momento.