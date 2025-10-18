Vídeo: Xavier García Albiol estalla contra un inmigrante detenido en 33 ocasiones: "Este tipo de gentuza no puede entrar en España"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha publicado un vídeo en el que muestra la detención de un hombre por parte de la Guardia Urbana de la ciudad. En las imágenes, se ve a un individuo, de origen extranjero y sin camiseta, enfrentándose de forma violenta a los agentes municipales mientras una grúa procedía a cortar el suministro eléctrico de una vivienda donde, según Albiol, la luz estaba conectada de forma irregular.

El vídeo, grabado en plena vía pública, muestra cómo el hombre grita e insulta a los agentes, llegando a amenazarlos: "Me cago en vuestra puta madre. Te pego! Tú solo no puedes nada conmigo eh. No quiero ni papeles en España. Me cago en su puta madre con vuestros papeles, hijos de puta"

En el mismo se observa también el momento en que varios miembros de la Guardia Urbana lo reducen y lo detienen. Según explicó el alcalde, el detenido acumula 33 arrestos previos por distintos delitos y altercados en la ciudad.

Albiol ha acompañado las imágenes con un mensaje en el que afirma: “Detenido un salvaje en Badalona que, como él mismo dice, le da igual los papeles porque puede hacer lo que le dé la gana”. A lo largo del vídeo, el alcalde introduce declaraciones propias en las que denuncia la reiteración delictiva y la falta de control sobre determinados perfiles conflictivos: “A ver si de una vez por todas se entiende que este tipo de gentuza no puede entrar en España, que no puede vivir entre nosotros. Y como él mismo dice, a él los papeles le dan igual, porque sabe que cuando entra aquí lo tiene absolutamente todo”, afirma en su intervención.

El dirigente popular concluye su mensaje asegurando que el Ayuntamiento continuará actuando “contra quienes crean problemas de convivencia, civismo y delincuencia” en Badalona, y añade: “Lo hemos detenido. Veremos mañana dónde está”, en alusión a la posible puesta en libertad del individuo tras su paso por comisaría.

Una de las voces más contundentes

Xavier García Albiol (PP) es uno de los alcaldes más conocidos de Cataluña por su discurso firme en materia de seguridad y convivencia. Desde su regreso a la alcaldía de Badalona en 2020 con mayoría absoluta, ha situado la lucha contra la multirreincidencia, los okupas y la delincuencia urbana en el centro de su acción política, reclamando reformas legales que impidan que los detenidos por delitos reiterados queden en libertad de forma inmediata.

El dirigente popular también ha sido una de las voces más duras frente a la inmigración ilegal y la falta de control en las fronteras. En numerosas ocasiones ha pedido que se endurezcan los procedimientos de expulsión para quienes cometen delitos graves o reinciden en comportamientos violentos. Su estilo directo y su presencia constante en redes sociales han convertido sus mensajes en un referente del discurso de “tolerancia cero” ante la delincuencia en Cataluña.