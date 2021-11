¿Puede el tiempo fluir hacia adelante y hacia atrás simultáneamente?

Parece intuitivo definir el tiempo como una propiedad relacional, esto es, algo que surge de la interacción de objetos, por ejemplo, de cómo evolucionan entre sí. Hay una clara similitud entre un sistema que no cambia y uno que está parado en el tiempo. Sin embargo, lo mismo sucedía con el espacio, durante mucho tiempo lo entendimos como la relación entre los objetos, si uno está delante de otro, cómo de relacionados están, etc. Con la teoría de la relatividad entendimos que el espacio no es una propiedad, sino una sustancia que puede deformarse e interactuar con otros objetos. Del mismo modo, el tiempo, que sabemos que puede verse afectado por la gravedad los cuerpos (por ejemplo), podría dejar de entenderse como una propiedad relacional.