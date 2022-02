El producto de Lidl que te ayudará a ahorrar en calefacción

La cadena de supermercados de Lidl se ha convertido en una de las cadenas rivales de otros supermercados específicos en todo lo que se refiere a productos para el hogar. Ha ido escalando posiciones en los últimos años y posicionándose entre los primeros centros donde poder ir a comprar utensilios para nuestra casa. Ya sea electrodomésticos para la cocina , aspiradores, planchas, iluminación o casi cualquier elemento que se le pase por la cabeza que podamos necesitar en nuestro hogar. Ha pasado de ser un supermercado básico de alimentos a “codearse” con los grandes y plantarles cara como pueden ser Ikea, Leroy Merlin u otros tantos.

Los productos para el hogar y la decoración han tenido un tremendo éxito en Lidl este año pasado, así que la cadena de supermercados alemana ha decidido que ahora además de decorar nuestra casa con unos bonitos elementos sean funcionales y nos ayuden a ahorrar también dinero.

El frío invierno está en su pleno apogeo y la subida de la luz y del gas también, es por eso que este producto puede ser considerado uno de los top ventas del supermercado y si hace poco Ikea traía a sus tiendas toda una revolución como unas cortinas que absorbían el ruido del exterior, ahora es Lidl el que revoluciona el mercado con estos estores térmicos, por su facilidad de instalar y por su precio.

Estores opacos térmicos, la revolución

En general los estores opacos están hechos de una tela que tiene un tramado muy apretado para que no deje pasar la luz a través de él. Lo mejor de los estores opacos es que tiene un grado de apertura mínimo con lo cual podrás dejar la habitación en la que escojas poner el estor completamente a oscuras (algo que muchos de los que no soportan dormir con nada de luz van a agradecer). No tendrás reflejos de luces del exterior y la intimidad será total.

Estor opaco térmico de Lidl FOTO: Lidl

Además el estor de Lidl es térmico, gracias al revestimiento de aluminio trasero. El reverso de aluminio es reflectante y eso hará que sea un estor térmico que te ayudará a guardar el calor y sobre todo a no dejar que se escape.

Otra de las grandes ventajas de este estor de Lidl es que se instala fácilmente porque podrás fijarlo sin taladrar ni atornillar, que suele ser el “rollo” de todas las cortinas, estores y demás. Este estor opaco térmico tiene unas medidas establecidas que son de 60 x 150 cm. La protección visual y solar será total cuando instales el estor en la sala de estar o el dormitorio. El revestimiento térmico es energéticamente eficiente.

El estor térmico cuenta con un práctico tiro lateral instalable a la derecha o la izquierda y el tejido es 100% poliéster.

El precio de este estor es una de sus grandes bazas ya que está disponible ya online por 11,99 euros más los gastos de envío o si lo prefiere en todas las tiendas físicas de Lidl.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)