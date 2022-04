Lidl tiene a precio imbatible el utensilio de cocina que todos los hogares necesitan

La cadena alemana se ha propuesto hacerle la competencia a gigantes como Carrefour o Alcampo, pero no solo a ellos, ya que su punto de mira también está puesto en grandes superficies de venta online como puede ser Amazon donde encontramos productos de marcas muy diversas y reconocidas a precios inmejorables.

Lidl es considerado por mucho como el rey de los utensilios de cocina. Su gran variedad de productos junto a los precios que tienen , lo han hecho merecedor de este puesto. Pero no solo entre sus productos estrella se encuentran los electrodomésticos de sus propias marcas, sino que de vez en cuando, Lidl nos sorprende con precios rompedores en marcas más que reconocidas por los usuarios.

Su último producto estrella es un utensilio que todos debemos tener en casa, no todo va a ser cocinar en robots fantásticos que te lo hacen todo. Hay muchas personas que prefieren preparar sus alimentos a la “vieja usanza”, o sea en una olla a presión de toda la vida. Por eso Lidl ha decidido hacer un descuentazo en este producto de la marca Tefal, para que luego no digan que es el cocido o unas lentejas no saben igual en una olla como en un robot de cocina multifunción. Si es usted de los que prefiere los electrodomésticos de siempre no dude en seguir leyendo y verá que esta oferta no se le puede escapar.

Olla a presión Secure click 6l de Tefal FOTO: LIdl

Olla a presión Secure click de Tefal

La olla a presión es de esos utensilios de cocina que todos hemos visto en casa, y de los primeros que empezamos a manejar cuando nos adentramos en el mundo de la cocina. Gracias a su sencillez y a los ricos y rápidos que salen los platos, es uno de esos productos que no puede faltar en una cocina.

La olla a presión Secure Click de Tefal es más que una olla a presión puesto que podrá cocinar al vapor, dorar, guisar o cocer los alimentos y todo ello con una conservación óptima de los nutrientes de estos. Esta olla viene con 5 dispositivos de seguridad. 3 de ellos para proteger contra la presión y 2 dispositivos para la apertura y cierre de la olla.

La olla a presión de Tefal tiene una capacidad de 6 litros y está fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Además, cuenta con 2 niveles de regulación de cocción, uno intenso (117ºC) y otro suave (112ºC).

Lidl tiene ya a la venta este utensilio de cocina indispensable al precio de 54,99 euros, una rebaja de más de 100 euros respecto al precio anterior que era de 169,99 euros. Eso sí si quiere una de estas ollas más que recomendadas solo podrá hacerse con ella de manera online, ya que el supermercado alemán no la tiene disponible en sus tiendas físicas, al menos de momento. Aproveche la oportunidad si aún no tiene una en casa porque seguro que no se va a arrepentir.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)