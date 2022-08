Lidl agota este utensilio de limpieza con el que se acabó el frotar

Vamos agotando las vacaciones y el mes de agosto se nos escapa entre los dedos y muchos ya están pensando en la rutina , en volver a casa y en la cantidad de cosas que tenemos que preparar con septiembre a la vuelta de la esquina. Y no solo hablamos de ropa y de niños (que también) , sino que muchas personas aprovechan la vuelta del verano para poder poner a punto la casa.

Los supermercados, en general, se vuelcan con ofertas y productos para ayudarnos en esta temida y sufrida vuelta de las vacaciones, por eso no es de extrañar que nos encontremos todo tipo de artículos como hemos dicho relacionados con los pequeños y su vuelta al cole, pero si nos fijamos bien tenemos ante nosotros una gran cantidad de electrodomésticos para la cocina y aparatos de limpieza a nuestra disposición, sin olvidar por supuesto muebles y accesorios de decoración para el que quiera hacer de septiembre su mes cero.

Cepillo eléctrico de limpieza FOTO: Lidl

Cepillo eléctrico de limpieza

Uno de esos productos que ha arrasado en ventas en la web de Lidl es este cepillo eléctrico de limpieza porque es un utensilio de lo más versátil y por qué no decirlo, está muy bien de precio.

El cepillo eléctrico que actualmente está agotado en la web de Lidl y no se encuentra en las superficies físicas (al menos de momento) es ideal para grifos de baño y cocina, microondas, ollas , sartenes y un largo etcétera. Se acabó el estar rascando la suciedad de estas superficies y sufrir para que luego el resultado no sea del todo bueno. No tendrá que volver a frotar , es por eso que es uno de sus productos estrella.

Este cepillo gracias a sus 4 cabezales para distintos usos se va a convertir en un imprescindible para la limpieza profunda de su casa. Además puede utilizarse tanto en zonas húmedas como mojadas.

Este versátil cepillo eléctrico funciona a pilas (incluye junto con el producto 4 pilas AA de marca) y es ideal para poder limpiar fácilmente la suciedad incrustada de casi cualquier superficie. Consta de 5 piezas, los 4 cabezales y un mango para poder hacer uso del utensilio. Esos 4 cabezales que están incluidos son un cepillo pequeño, un cepillo grande para superficies más extensas, un cabezal con cepillo para ranuras y un cabezal con estropajo para poder limpiar cómodamente nuestros utensilios de cocina sin hacer el mínimo esfuerzo.

La potencia de motor de este utensilio de limpieza es de 6 V y tiene una autonomía de aprox. 80 minutos. Sus medidas y su poco peso hacen de este producto un indispensable en cualquier hogar. No dirá que luego no les avisamos, se acabó el frotar...