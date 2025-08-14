El Realme que se ríe de los iPhone se desploma: tres días de autonomía y casi a mitad de precio

Hasta no hace tanto, era difícil imaginar un móvil con specs de gama altísima por menos de 600 euros. Pero aquí está: el Realme GT 7 Pro —con Snapdragon 8 Elite, 120 Hz, IP69 y carga ultra rápida— ha bajado a 529 euros en AliExpress, muy por debajo de los 849 € que marca en tiendas como MediaMarkt. Un tope de gama sin concesiones que muchos ya comparan sin complejos con los iPhone más recientes.

Realme GT 7 Pro: Potencia bruta, pantalla fluida y batería inagotable

Este modelo no escatima en nada: monta un panel LTPO AMOLED de 6,78” con tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz y protección Gorilla Glass Victus 2. La fluidez visual es inmediata, y su tasa de muestreo táctil llega a los 2600 Hz instantáneos, lo que se nota en juegos y escritura.

En el interior, lleva el Snapdragon 8 Elite fabricado en 3 nm, acompañado por hasta 16 GB de RAM física y 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, además de RAM dinámica hasta 28 GB. Todo en él responde a nivel flagship. Pero lo que más sorprende es la batería de 6500 mAh, que da para dos o tres días reales de uso y se carga al 100 % en menos de 30 minutos gracias a la tecnología 120W SUPERVOOC. Eso sí, el cargador no viene incluido.

A nivel de fotografía tampoco se queda corto: doble sensor Sony de 50 MP, incluyendo una cámara periscópica con OIS y un ultra gran angular de 8 MP, más selfie de 16 MP. Un conjunto más que competente para fotografía diaria y retrato avanzado.

¿Para quién es este Realme GT 7 Pro?

Este modelo apunta directamente a quienes buscan lo último en hardware sin pasar por caja en Apple o Samsung. Es decir, usuarios que valoran la potencia, autonomía y pantalla por encima del logotipo. Y también para quienes exigen certificaciones premium (IP68/IP69, NFC, sensor ultrasónico de huellas bajo pantalla) en un diseño cuidado con cuerpo de vidrio y marco metálico.

Es ideal tanto para gamers móviles como para creadores de contenido que requieren rendimiento gráfico y buena cámara. Además, su amplio soporte de conectividad —5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS dual L1+L5, infrarrojos— lo convierte en una máquina versátil para trabajar, viajar o usar en entornos exigentes.

También es una gran alternativa para quienes ya tienen cargadores de 120W o no les importa comprarlos por separado, y valoran más el precio final del dispositivo que los accesorios incluidos. Por casi 320 € menos que su precio oficial, es uno de esos lanzamientos que cuesta ignorar.

Un flagship con alma de flagship killer. Si buscas móvil nuevo y te atrae la idea de pagar menos sin renunciar a nada, este Realme se convierte automáticamente en uno de los más difíciles de justificar… si optas por otra marca.

