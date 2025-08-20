No lo busques en LIDL: el taladro con dos baterías por menos de 20 euros que triunfa entre los manitas

¿Te ha pasado eso de necesitar taladrar algo urgente en casa y no tener con qué? Ya sea para colgar un estante, arreglar una bisagra o montar un mueble, tener un taladro a mano puede ahorrarte más de un quebradero de cabeza. Este modelo inalámbrico de 28V que arrasa en AliExpress es justo eso: pequeño, práctico y sorprendentemente completo. Ahora está por solo 17,34 euros aplicando el cupón LARAZONESBS03, e incluye dos baterías y 24 accesorios. Ideal para bricolaje doméstico sin complicaciones ni enchufes.

Lo que hace especial a este taladro por menos de 20 euros

Taladro con dos baterías AliExpress AliExpress AliExpress

Lo primero que llama la atención es lo que incluye por tan poco: dos baterías, un cargador y 24 puntas de atornillado. Pero lo realmente útil es cómo responde en tareas reales. Al funcionar con 28V y ofrecer dos velocidades (hasta 1350 rpm), permite trabajar con precisión en distintos materiales, desde madera hasta ladrillo blando. El modo percutor se agradece cuando hay que taladrar en superficies un poco más duras, y el modo destornillador facilita desde el montaje de muebles hasta reparaciones cotidianas.

El diseño es compacto, fácil de manejar y pensado para espacios pequeños, con un par de apriete de 48N·m que ofrece fuerza más que suficiente para la mayoría de tareas de casa. No sustituye a un taladro profesional, pero para lo que cuesta, cumple de sobra. Además, al ser inalámbrico, se puede usar en cualquier parte sin depender de enchufes, lo que lo hace muy versátil para terrazas, trasteros o segundas residencias.

¿Para quién es perfecto este modelo? Consejos antes de comprarlo

Si eres de los que arregla cosas en casa, monta muebles o simplemente quiere tener una herramienta por si acaso, este taladro es un acierto. No está pensado para obra profesional ni para perforar hormigón armado, pero es ideal para uso doméstico frecuente, incluso para quienes no tienen experiencia previa con herramientas.

Viene listo para usar nada más recibirlo: se carga, se elige la punta adecuada (hay 24) y listo. Además, al incluir dos baterías intercambiables, puedes usar una mientras cargas la otra, evitando interrupciones. Otro punto interesante es su tamaño reducido, que permite guardarlo fácilmente en un cajón o caja de herramientas sin ocupar apenas espacio.

Y si te estás preguntando por la calidad, es uno de los modelos con mejores valoraciones en AliExpress en su rango, con miles de unidades vendidas y comentarios que destacan su relación calidad-precio. Perfecto también como regalo útil o para tenerlo en segundas viviendas, donde muchas veces no hay herramientas a mano cuando más se necesitan.

Una vez lo pruebas para pequeñas tareas del día a día, cuesta entender cómo has vivido sin algo así en casa.

