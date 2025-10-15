39% de descuento en este móvil Motorola que puede ser tuyo por menos de 110 euros

Si usas tu móvil principalmente para tareas básicas y no necesitas el procesador más potente ni las mejores cámaras, un modelo de gama de entrada será más que suficiente. Aquí entra en juego el motorola moto g05, que sin duda se posiciona como una de las opciones más interesantes dentro de la gama de entrada, y no es para menos. No solo es muy equilibrado a nivel de hardware, sino que también tiene un precio imbatible.

El motorola moto g05 tiene un precio recomendado de 179 euros en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero puedes encontrarlo en Amazon por tan solo 109 euros. Es importante mencionar que pocas veces ha estado a un precio tan bajo, una razón más para aprovechar esta oferta. ¿Y que hay de las reseñas de los usuarios? Pues bien, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 sobre 5.

Ahorra 70 euros comprando el motorola moto g05 en Amazon

Este móvil tiene una ranura para tarjetas microSD Motorola

Este dispositivo apuesta por una gran pantalla IPS de 6,7 pulgadas que, pese a su resolución HD+, no se ve nada mal. Es más, ofrece una gran fluidez gracias a su tasa de refresco de 90 Hz. A ello se suma el procesador MediaTek Helio G81 Extreme, un chip más que solvente a la hora de mover el sistema operativo y las aplicaciones. Ahora bien, no esperes que mueva los juegos más exigentes, hay que tener en cuenta sus limitaciones.

En el apartado fotográfico, el motorola moto g05 cuenta con una cámara trasera de 50 megapíxeles que da la talla en condiciones de luz favorables. Está acompañada de una cámara frontal de 8 megapíxeles pensada para selfies y videollamadas. Además, graba vídeo en 1080p a 30 fps. Todo ello se complementa con dos altavoces que ofrecen un sonido más envolvente.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. Su batería de 5.200 mAh asegura que puedas usar el móvil todo el día sin tener que echar mano del cargador. A esto se suma la presencia de un chip NFC, por lo que permite realizar pagos móviles de forma rápida y segura. Por último, en lo que respecta al sistema operativo, viene Android 15.

Como puedes ver, el motorola moto G05 es un smartphone que, por apenas 109 euros, ofrece mucho más que otros smartphones de gama baja. En cuanto a la oferta de Amazon, puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que te hagas con él lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.