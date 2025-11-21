Ahorra espacio con este teclado mecánico Razer que está rebajado 46 euros en la Semana de Black Friday

Ahora que estamos en pleno Black Friday, es un buen momento para renovar nuestro setup gaming, y más concretamente el teclado. Sin ir más lejos, el Razer BlackWidow V3 Tenkeyless es actualmente una de las opciones más atractivas, no solo por sus características, sino también al precio que se puede conseguir en Amazon.

Este teclado mecánico, que tiene un precio recomendado de 119,99 euros, se encuentra disponible ahora mismo en Amazon por tan solo 74,37 euros. Además de tener un 38 % de descuento, el BlackWidow V3 Tenkeyless cuenta con más de 2.700 valoraciones y una puntuación de 4,3 sobre 5. Por lo tanto, si al final lo compras, estamos seguros de que no te defraudará.

Un teclado mecánico para los jugadores más exigentes

El Razer BlackWidow V3 Tenkeyless tiene iluminación Chroma RGB Razer

Al apostar por un diseño compacto "Tenkeyless", Razer ha eliminado el teclado numérico lateral, y esto es algo que agradecerá más de uno que tiene poco espacio en el escritorio, ya que permite un rango de movimiento mucho más amplio para el ratón. En cuanto a los switches mecánicos amarillos Razer que lleva, han sido diseñados específicamente para ofrecer un tiempo de respuesta muy bajo y hacer poco ruido. Sobre esto último, el típico clic de los teclados mecánicos, en este apenas se escucha.

Todo esto que acabamos de mencionar se completa con un alto nivel de personalización, tanto estético como funcional. Gracias a la tecnología Razer Chroma RGB, tendrás a tu disposición 16,8 millones de colores y una amplia gama de efectos. Muchos de los efectos son dinámicos y compatibles con más de 150 videojuegos. Para sacarle el máximo partido hay que instalar el software Razer Synapse 3. Desde este programa se pueden asignar funciones específicas a las teclas, crear macros, gestionar los perfiles y más.

Si buscas un teclado gaming de calidad, con buenos acabados, iluminación RGB, que haga poco ruido y muy personalizable, no lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon antes de que finalice. Sin duda, el Razer BlackWidow V3 Tenkeyless es una apuesta segura, ya sea para jugar o para trabajar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.