Amazon ha tirado una vez más el precio de esta Smart TV 4K UHD con Dolby Vision por debajo de los 250 euros

El mercado de los televisores es muy competitivo, pero si nos centramos en la gama baja lo es más, hay tantas opciones y con precios tan atractivos que es difícil descantarse por uno u otro. En este punto, deberíamos centrarnos en los detalles más pequeños hasta encontrar uno que se ajuste a nuestras necesidades. No obstante, nosotros te vamos a recomendar el Hisense 43E6NT, que está rebajado 90 euros en Amazon, y por tiempo limitado tiene un precio muy atractivo.

Ahora puedes comprar el Hisense 43E6NT por tan solo 249 euros en Amazon. Su precio habitual es de 339 euros, por lo que esta oferta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo, no todos los días tiene un 27 % de descuento. Por cierto, estamos hablando del modelo de 43 pulgadas. Si prefieres una Smart TV más grande, también está disponible en 50, 55, 58 y 65 pulgadas.

Hazte con el Hisense 43E6NT en Amazon por 249 euros

La Smart TV Hisense 43E6NT tiene reseñas muy positivas en Amazon Hisense

Ahora que hemos hablado del precio, es hora de repasar sus especificaciones técnicas para ver qué ofrece. A modo de adelanto diremos que, por 249 euros es una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Dicho esto, esta Smart TV tiene un panel 4K UHD con tecnología Direct LED y Dolby Vision. Esto último es un formato de HDR que mejora la calidad de imagen para que cada escena se vea más realista. A nivel interno lleva un procesador con IA que se encarga de escalar la imagen en 4K.

Si tienes una consola, entonces este televisor es un acierto ya que tiene modo Juego Plus. Este modo mejora la latencia para que disfrutes de una experiencia más fluida. Por otro lado, el modo Deportes IA optimiza la imagen y el sonido para que sea los partidos se vean lo mejor posible. El modo Filmmaker lo que hace es ajustar la película a su configuración original para que se vea tal y como la imaginó el director.

Como en toda Smart TV, la conectividad es un aspecto muy importante. Pues bien, aquí encontramos un puerto USB, tres HDMI 2.1, una ranura CI, dos entradas de antena, una salida digital de audio óptica, una entrada AV, un puerto Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi. No está nada mal para ser un televisor tan asequible. A nivel de sistema operativo lleva VIDAA, por lo que podrás acceder a las principales plataformas de streaming como YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV+, DAZN y muchas más.

Aunque hay otros televisores por menos de 250 euros, la mayoría no son 4K UHD, en su lugar tienen un panel Full HD o HD, de ahí que el Hisense 43E6NT sea una opción más interesante. Así que, estabas buscando una Smart TV que sea buena, bonita y barata, está es una apuesta segura.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.