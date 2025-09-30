Descuento del 56% en este patinete eléctrico que es perfecto para ciudades y ofrece casi 30 km de autonomía

He probado varios patinetes eléctricos, y ningún otro medio de transporte me ha transmitido la misma sensación de libertad a la hora de moverme por la ciudad. Son ágiles, prácticos y perfectos para evitar el tráfico en horas punta, por lo que, si buscas uno a buen precio, este Acer ES Series 3 es uno de los chollos del momento gracias a un descuento que lo deja a más de la mitad de precio.

Este patinete eléctrico de la popular marca Acer, la cual suele destacar sobre todo en el mercado de los ordenadores, tiene un precio recomendado de 449 euros. Aunque ahora, gracias a un descuento de unos 250 euros, podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por apenas unos 198,82 euros en Amazon. Y no, ya te adelanto que no lo encontrarás más barato.

Compra el patinete eléctrico Acer ES Series 3 (AES013) al mejor precio

Acer ES Series 3 Acer

Pocos patinetes eléctricos ofrecen tanto por tan poco como este Acer ES Series 3 (AES013), el cual es ideal para moverse por zonas urbanas y evitar atascos, ya que preferentemente debemos circular con él por los carriles bici que vemos en muchas de las grandes ciudades. En cuanto a su diseño, no solo tiene un marco de aluminio que le aporta una gran resistencia, sino que también dispone de un sistema de plegado rápido y apenas pesa 16 kg para facilitar su transporte o guardarlo sin que ocupe tanto espacio.

Por otro lado, cumple sin problemas con la normativa de la DGT. Su motor llega a alcanzar una potencia máxima de 250 W para que podamos superar la mayoría de pendientes que nos encontremos en nuestro camino, además de circular a la velocidad de hasta 25 km/h que es la permitida por ley.

A esto debemos sumarle que incluye una pantalla LCD bastante sencilla desde la que podemos ver información como la velocidad o el estado de la batería y seleccionar tres modos de velocidad con el fin de adaptarnos a esas zonas con mucho o poco tráfico. Mientras que si hablamos de seguridad, cuenta con un freno delantero eléctrico, un freno trasero de disco, reflectores laterales y trasero para que el resto de conductores nos vean de noche, un foco LED delantero para alumbrar la carretera y un timbre.

Por último, no podemos pasar por alto su autonomía. Y es que lleva equipada una batería con 7,5 Ah de capacidad que es capaz de brindarnos una distancia de recorrido de entre 20 a 30 km por cada carga, la cual se realiza en aproximadamente unas 4 horas. En otras palabras, da de sobra para realizar varios desplazamientos cortos a lo largo de una semana o uno de distancia media-larga.

